Barbara d’Urso: “Mara Venier? Mai litigato!” e sul Prati-Gate “Ci torneremo”

Barbara d’Urso intervistata dal Corriere della Sera, ha commentato l’impegno della domenica sera: “Hanno spostato la mia prima serata dal mercoledì alla domenica: l’editore sceglie sempre per me il giorno più difficile e infatti la Rai appena lo ha saputo ha immediatamente programmato la serie su Montalbano. Ripetere gli ascolti pazzeschi della prima stagione sarà impossibile, ma ci è stato chiesto un obiettivo di share del 12%, ottimo per una produzione a basso costo e in palinsesto per tanti mesi. Imparagonabile con le grandi produzioni da poche puntate”.

Barbara d’Urso: “Mai litigato con Mara Venier!”

Barbara d’Urso poi, svela di non avere litigato con Mara Venier: “Mi fa piacere spiegarmi una volta per tutte. Io e Mara non abbiamo mai litigato, siamo due donne mature e intelligenti e quello che è uscito è tutto montato ad arte”.

Per quanto riguarda Domenica Live, respinge assolutamente le accuse dello spostamento dettato dalla “paura” di scontrarsi con la Domenica In: “Quanto al cambio di programmazione, andando in onda lo stesso giorno anche in prime time, ho chiesto che la domenica avesse la stessa fascia oraria di Pomeriggio Cinque, volendo evitare che la gente abbia la nausea nel vedermi ogni giorno in tv. Se avessi chiesto o chiedessi anche adesso di iniziare prima, a Mediaset sarebbero ben felici visto che ci hanno provato”.

Torna il Prati-Gate a Live Non è la d’Urso

Tra gli argomenti trattati a Live Non è la d’Urso, anche il “Prati-Gate”. Nella prima puntata infatti, ci sarà ospite anche Pamela Perricciolo. La ruspante conduttrice napoletana però, lancia una indiscrezione bomba: “La nostra è stata un’inchiesta giornalistica: non era più gossip ma cronaca, un caso italiano multi mediatico. Ci torneremo su. Nella prima puntata avremo nuove testimonianze: forse scopriremo chi c’era dietro Caltagirone”.

Condividi post: