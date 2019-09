Stasera in TV, programmi oggi 11 settembre: torna Chi l’ha visto, Rocco Schiavone in replica

Cosa andrà in onda stasera in TV, oggi mercoledì 11 settembre 2019? Se volete passare delle ore di relax davanti al vostro televisore comodamente seduti sul divano di casa, eccovi l’approfondita guida per scoprire tutti i programmi, le fiction ed i film della giornata. In dettaglio, troverete l’elenco dei principali canali in chiaro tra Rai e Mediaset, per scoprire quale proposta rientra maggiormente nelle vostre corde e cosa potrete visionare nel prime time.

Stasera in TV Rai, ecco i programmi del prime time

Su Rai1 il film dal titolo Gli ultimi saranno ultimi, a partire dalle 21.25. Ecco la trama: Luciana Colacci è una donna semplice che sogna una vita dignitosa insieme a suo marito Stefano. È proprio al coronamento del loro sogno d’amore, quando la pancia di Luciana comincia a crescere, che il suo mondo inizia a perdere pezzi: si troverà senza lavoro e deciderà di reclamare giustizia e diritti di fronte alla persona sbagliata, proprio un ultimo come lei, Antonio Zanzotto…

Su Rai2 dalle 21.20 la replica di Rocco Schiavone dal titolo Tutta la verità. Rocco Schiavone è un vicequestore in forza alla Polizia di Stato, romano fin nel midollo, che si ritrova a dover svolgere le sue funzioni nella città di Aosta. Saccente, sarcastico, nel senso più romanesco del termine, maleducato, cinico quanto basta, odia il suo lavoro, ma soprattutto odia Aosta. Però ha talento… Su Rai3 spazio per la prima puntata della nuova stagione di Chi l’ha visto con Federica Sciarelli.

Programmi oggi, cosa va in onda su Mediaset

Film e programmi animano la prima serata di mercoledì 11 settembre sulle reti Mediaset. Su Canale 5 in prima serata vanno in onda gli ultimi tre episodi de La verità sul caso Harry Quebert, storia di un rispettato professore universitario che viene indagato di omicidio dopo il ritrovamento del corpo della quindicenne Nola.

Su Italia 1 l’estate continua con Dwayne Johnson e Zac Efron in Baywatch, adattamento cinematografico dell’omonima serie tv statunitense. Su Rete 4 la rubrica di attualità Fuori dal coro, programma di Mario Giordano.

