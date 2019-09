Pomeriggio 5, omicidio Elisa Pomarelli: Paola Caruso, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio tra ospiti

Pomeriggio 5 sta per ripartire. Pochi minuti dopo le 17.00, come da tradizione, la padrona di casa Barbara d’Urso sarà pronta a condurre la prima puntata della nuova stagione. La ritroveremo con il collarino che negli ultimi giorni le sta tenendo compagnia a causa dell’incidente avuto questa estate? Probabilmente no, come anticipato nel collegamento con il Tg5, al termine dell’edizione delle 13.00, nella quale oltre a far vedere in anteprima il nuovo studio della trasmissione Mediaset, Barbara ha anche svelato gli argomenti della prima puntata stagionale di Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5 anticipazioni: cronaca e gossip nella prima puntata

Come sempre, Pomeriggio 5 non cambia formula ma anzi si ripropone come nelle passate stagioni. La prima parte della trasmissione condotta da Barbara d’Urso sarà dedicata ai casi di cronaca e dell’attualità, per poi passare ad argomenti decisamente più soft nella seconda parte, destinata al gossip. In merito alla cronaca, Barbara dedicherà ampio spazio all’atroce omicidio di Elisa Pomarelli, la giovane di 28 anni uccisa da Massimo Sebastiani, operaio 45enne reo confesso. Elisa era una giovane donna che amava le donne e che aveva ripetutamente respinto Massimo, mettendo in chiaro il loro rapporto unicamente di amicizia.

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 sarà dedicato ampio approfondimento al caso che ha interessato la cronaca nazionale in questo finale di estate, con un’intervista all’ex suocero di Sebastiani, anche lui arrestato per favoreggiamento poiché avrebbe ospitato l’operaio omicida dopo il delitto di Elisa.

Spazio quindi al gossip: dopo il passato sentimentale burrascoso, Paola Caruso è pronta a presentare al pubblico di Canale 5 il suo nuovo fidanzato. Ed ancora, a dominare tra le pagine rosa dell’estate è stata una coppia (ormai ex) nata nell’ultima edizione del Grande Fratello, ovvero quella formata da Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. I protagonisti della clamorosa rottura saranno ospiti in studio e con loro anche Fabrizia De Andrè, sorella di Francesca. Infine, ospite anche Taylor Mega, per un breve periodo anche lei protagonista dell’ultima edizione del GF.

