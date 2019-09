Miss Italia 2019: vince Giada Pezzaioli, compagna di Giovanni Conversano (per i bookmaker)

Ormai ci siamo: tutto è pronto in vista della finale dell’80esima edizione di Miss Italia 2019, lo storico concorso di bellezza che torna quest’anno su Raiuno in diretta dal Palazzetto dello Sport di Jesolo. A condurre la festa per gli 80 anni del concorso di Miss Italia sarà Alessandro Greco. Le ragazze in gara saranno esattamente 80, una per ogni anno della kermesse storica. Tra loro, a spuntarla sarà solo una e secondo i bookmaker la lotta è tra due candidate pronte a dimostrare non solo la loro bellezza ma anche il carattere ed il talento.

Chi vince Miss Italia 2019?

Per la prima volta la vincitrice di Miss Italia 2019 sarà premiata dal pubblico tramite televoto che sarà attivo per tutta la serata. Sulla lavagna SNAI è testa a testa per la vittoria tra la rappresentante della Puglia, Giada Pezzaioli (fidanzata dell’ex tronista Giovanni Conversano e mamma di un bimbo di 2 anni) a 4 volte la scommessa, e la vigevanese Carolina Stramare, a 4,50.

Sul podio, secondo i bookmaker, anche la taorminese Serena Petralia, a 6,50, seguita a 8,50 da Miss Liguria, Maria Laura Caccia, e da un’altra pugliese, Ilaria Petruccelli. Curiosamente, sono in gara anche due gemelle Angela e Maria Sette, rispettivamente a 35,00 e 50,00. La regione più rappresentata è il Lazio, con otto Miss, seguita dal Veneto a quota 7, ma la Puglia è tra le più quotate per il successo finale, come riferisce Agipronews: la vittoria vale 3 volte la posta, alle spalle della Lombardia a 2,50, mentre la Sicilia si gioca a 4,50.

Miss Italia 2019, gli ospiti

Sul piano degli ospiti che animeranno la serata, ci saranno esempi di coraggio e di impegno come l’esploratrice Chiara Montanari, l’archeologa Alessandra Benini, Vera Squatrito – madre di Giordana Di Stefano, vittima di femminicidio – e Alessandra Benini che, portatrice di una protesi alla gamba, si è classificata terza nella scorsa edizione del concorso.

Ed ancora, Cecilia Salvai, difensore nella Nazionale azzurra di calcio, e l’allenatrice Milena Bertolini. Ospiti anche la sciatrice Isolde Kostner, la schermitrice Margherita Granbassi, le nuotatrici Novella Calligaris e Simona Quadarella, la campionessa di salto in alto Sara Simeoni.

Milly Carlucci sarà l’ospite d’eccezione, mentre saranno in giuria Eleonora Daniele, Elisa Isoardi, Caterina Balivo, Lorena Bianchetti e, madrina d’eccezione, Gina Lollobrigida. Tra gli ospiti musicali, infine, Peppino Di Capri, Fausto Leali, Benji e Fede. Con la partecipazione speciale di Tosca D’Aquino che regalerà al pubblico di Rai1 insoliti e divertenti momenti di spettacolo.

