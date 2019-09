Lorella Cuccarini e Alberto Matano conducono La Vita in Diretta: le prime dichiarazioni

Alberto Matano e Lorella Cuccarini arrivano ufficialmente su Rai1 dal 16 settembre con la nuova stagione de La Vita in Diretta. Dopo l’addio di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, gli argomenti trattati restano intonsi, così come la formula vincente del programma. Spazio per l’attualità, le notizie di cronaca nera, le storie commoventi di persone comuni ed anche l’informazione e l’intrattenimento con volti famosi del mondo dello spettacolo.

Alberto Matano e Lorella Cuccarini al timone de La Vita in diretta

Il direttore di Rai1 Teresa De Santis nel corso della presentazione a Viale Mazzini ha affermato: “Alberto e Lorella sono due figure con storie professionali articolate, parlano da sole. Dall’inizio della mia direzione sono stati entrambi il mio punto fisso”. Alberto Matano ha aggiunto di essere emozionato: “Per me è un passaggio che arriva dopo molti anni di lavoro al Tg1. In questa attesa è stato scritto di tutto, ma io e Lorella siamo due lavoratori; siamo due conduttori operai”.

Lorella Cuccarini invece, ha dichiarato di essere molto appassionata: “Facciamo questo mestiere da moltissimi anni, con Alberto ci accomuna la passione; abbiamo grande rispetto per la Rai”. L’ex ballerina poi, si è soffermata pure sulle recenti polemiche che l’hanno letteralmente investita: dalla “sovranista” al flop di Grand Tour.

Le polemiche sulla chiusura di Grand Tour

“Cuccarini non sarà più ministro”, ha ironizzato Alberto Matano smorzando le polemiche. Lorella Cuccarini invece, ha il quadro chiaro della situazione: “Vorrei andare un po’ avanti, ho riflettuto in questi giorni. Qualche anno fa un programma andava in onda la domenica In – così è la vita, batteva sempre la concorrenza. Alla fine è stato cancellato. Io ero la conduttrice. In quel momento non mi pare di aver sentito l’indignazione”.

Condividi post: