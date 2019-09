Temptation Island Vip, prime anticipazioni: Serena Enardu vicina al single Alessandro

La seconda edizione di Temptation Island Vip non è ancora iniziata ma a giudicare dai primissimi spoiler che arrivano direttamente dai canali social ufficiali del docu-reality, condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi, ne vedremo proprio delle belle. A pochi giorni dall’inizio del viaggio nei sentimenti, infatti, alcuni protagonisti iniziano a traballare e si intravedono le prime crepe in alcune storie d’amore. Scopriamo tutte le primissime anticipazioni in merito.

Temptation Island Vip, prime “problematiche” in Sardegna

Damiano detto Er Faina, ad esempio, sembra pensieroso quando esce dal pinnettu dopo aver visto una clip sulla sua fidanzata Sharon, e commenta: “Che c***o fai? C’è un limite, superato quel limite m’hai rotto er c***o”. Ma c’è anche Serena Enardu, ex Uomini e donne e ora impegnata con il cantautore Pago, che sembra aver già trovato un’intesa speciale con il single Alessandro.

La ex tronista quindi, dopo aver parlato con il tentatore svela: “Voglio liberarmi di tutti questi blocchi che ho”. Qualche blocco sembra esserselo già tolto a giudicare dal bagno notturno che si è concessa mentre il tentatore la portava in braccio tra le limpide acque sarde: come finirà?

I single si fanno avanti e un fidanzato sbotta

In ultimo, Andrea Ippoliti ha osservato la fidanzata Nathalie Caldonazzo ballare allegramente in braccio al single Michele. Di seguito, commenta con i compagni d’avventura: “Tu non ti crei il problema, me lo devo creare io?”. Detto fatto, eccolo flirtare con la single Zoe che gli fa mettere la mano dove si è fatta un piercing… nascerà un’intesa speciale tra di loro oppure, si tratta di una semplice vendetta?

