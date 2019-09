Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi parla di Er Faina, “Mi hanno chiesto di lui…”

La seconda edizione di Temptation Island Vip partirà ufficialmente lunedì 9 settembre 2019. Alessia Marcuzzi sarà la conduttrice ufficiale dopo Simona Ventura e, nel cast, sta già facendo discutere la presenta di Damiano Coccia detto Er Faina. L’odiatore web più famoso su internet, in passato ha avuto modo di criticare pesantemente molti personaggi famosi, tra cui Barbara d’Urso, usando parole vergognose e spiacevolissimi insulti.

Temptation Island Vip: Alessia Marcuzzi parla di Damiano Er Faina

“Damiano Coccia a Temptation Island Vip? Le polemiche ci sono sempre all’inizio di un programma. Sì, Er Faina ha un bel caratterino. Sui social è molto seguito. Ma non solo: ho incontrato alcune signore di una certa età al supermercato che mi hanno chiesto di lui”, ha dichiarato Alessia Marcuzzi a Tv Sorrisi e Canzoni.

La bionda presentatrice de L’Isola dei Famosi, non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura televisiva. Ed infatti proprio in questo momento, si stanno registrando le riprese all’Is Morus Relais in Sardegna. “Maria De Filippi non ha dovuto convincermi affatto. Anzi. Quando mi ha chiamato, io già esultavo ancor prima che mi chiedesse di farlo perché sono una spettatrice di ‘Temptation’. Ma stavo zitta, frenavo la lingua: mica potevo dirle di sì prima che mi facesse la proposta, no?”, ha raccontato sempre sul settimanale diretto da Aldo Vitali.

“Da chi mi farei tentare?”, la risposta della conduttrice

Alessia Marcuzzi ha poi confessato che non parteciperebbe mai come concorrente, anche se confida: “Da chi mi farei tentare io? Dall’attore hollywoodiano Bradley Cooper o da Chris Martinil cantante dei Coldplay. Ma mio marito Paolo (Calabresi Marconi, imprenditore e produttore televisivo, ndr) lo sa già e mi direbbe: ‘Fai bene!’. Del resto lui si farebbe tentare dalla top model Alessandra Ambrosio o dalla bellissima Angelina Jolie”.

