Bake Off Italia 2019, anticipazioni prima puntata: prove, novità, esterne e ospiti

Riparte da stasera, venerdì 30 agosto, la nuova edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno, lo squisito talent culinario in onda nella prima serata di Real Time, a partire dalle ore 21.10 circa. La settima edizione sarà come sempre condotta da Benedetta Parodi e si presenta sin da subito ricca di novità sorprendenti. Con la padrona di casa, anche gli immancabili giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara ai quali spetterà il compito di incoronare il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia in una location tutta nuova: Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Ecco di seguito tutte le anticipazioni sulla prima puntata di oggi 30 agosto di Bake Off Italia 2019!

Bake Off Italia 2019, anticipazioni prima puntata 30 agosto

Si svolgerà nel tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore la settima edizione di Bake Off Italia 2019, pronto a trasformarsi per l’occasione in un allegra cittadina americana, dove tutto è ordinato, le facciate delle case sono rivestite di doghe in legno bianco e il giardino con il prato all’inglese recintato dalle staccionate. I rami di ciliegio in fiore coloreranno il tendone di rosa e l’angolo dei giudici diventerà una vera e propria cucina casalinga anni ‘50, gialla, dove si respirerà familiarità e profumo di ciambellone.

Nella prima puntata Benedetta Parodi accoglierà, insieme ai giudici, i 18 aspiranti pasticceri che dovranno sfidarsi ogni puntata nelle 3 imprevedibili sfide: nella prova creativa, avranno modo di dare sfogo alla loro fantasia e reinterpretare le ricette classiche della pasticceria; nella prova tecnica, dovranno dimostrare la loro abilità e manualità lontano dagli occhi dei giudici che assaggeranno le creazioni al buio; infine la novità di quest’anno, la prova sorpresa architettata da Clelia D’Onofrio, in questa edizione particolarmente esigente e che in ogni puntata si divertirà a mettere in difficoltà gli aspiranti pasticcieri.

Quest’anno l’esito di ciascuna prova sarà determinante in quanto i concorrenti avranno la possibilità di guadagnare dei grossi vantaggi per quelle successive. Non mancheranno le esterne: ad Alberobello in Puglia, a Vignola in Emilia Romagna e a Disneyland® Paris in Francia.

Grande novità di quest’anno la presenza di ospiti d’eccezione che durante la puntata diventeranno a tutti gli effetti il quarto giudice e saranno determinanti per il risultato delle sfide. Tra gli ospiti: Gabriele Bonci, Benedetta Rossi, il cast di Cortesie per gli ospiti (Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi, Diego Thomas), Vittoria Aiello, Renato Ardovino e Antonino Cannavacciuolo.

Su Dplay.com, il servizio OTT di Discovery Italia, sarà possibile rivedere sempre e ovunque, attraverso differenti device e in modalità gratuita on demand e in streaming, le puntate del programma dopo la messa in onda.

