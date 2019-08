Chiara Ferragni, dagli inizi al successo e su Fedez: “Siamo fatti l’uno per l’altra!”

Chiara Ferragni ha avuto modo di dirigere per una settimana intera la rivista Grazia. Naturalmente, si è poi anche lasciata intervistare. “Mi sentivo spaesata. Tutti si conoscevano e nessuno conosceva me. Avevo paura di non riconoscere le celebrità o di vestirmi in modo non consono”. La famosissima influencer, nota per essere la più importante fashion blogger al mondo, ha raccontato che anche per lei gli inizi di carriera sono stati molto difficili e che ha dovuto ingoiare qualche boccone amaro.

Chiara Ferragni parla delle sue insicurezze

Oggi ha un marito rapper (Fedez), un figlio bellissimo (Leone) e un documentario sulla sua vita e la sua storia professionale pronto per essere proiettato a Venezia. In passato non è sempre stato tutto così: “Sentivo la gente chiedersi: ‘Ma questa chi è?’. Oppure: ‘Durerà poco, sei mesi e sparisce’. Ci rimanevo male perché erano parole che ferivano la mia sicurezza. Tornavo a casa e pensavo alle cattiverie, poi ho capito che sarebbe stato meglio fregarsene”.

E a tutti i suoi follower più giovani dice: “Se avessi dovuto dare retta agli haters, mi sarei fermata nel 2010. E sì, sarei sparita come dicevano loro”. Chiara Ferragni ricorda ancora i suoi inizi: “A 20 anni avevo l’idea fissa di realizzare qualcosa di importante e l’impressione che il tempo si stesse accorciando per realizzare questo qualcosa, pensavo di essere in ritardo. Ogni giorno era un giorno in meno”.

“Fedez? Siamo fatti l’uno per l’altra!”

Oggi, Chiara Ferragni è una donna sposata e ha scelto di passare tutta la sua vita al fianco del rapper Fedez, con cui tutto è cominciato via internet, grazie a Snapchat (prima) e Instagram (poi): “Da subito abbiamo capito di essere fatti l’uno per l’altra, è stato come riconoscersi, Siamo due giocherelloni, iperattivi. E poi ci capiamo… Capire il lavoro, i punti deboli, proteggersi”.

