Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: “Niente nozze e figli, stiamo bene così!” e su Pechino Express…

Ignazio Moser intervistato tra le pagine di Chi in uscita da oggi con il suo nuovo numero, ha parlato del suo rapporto d’amore con Cecilia Rodriguez. “Niente figli, niente nozze. Stiamo bene così”: con queste parole l’ex ciclista con la passione per la vendemmia, ha smentito le voci che vogliono lui e la sua fidanzata, la sorella minore di Belen, in procinto di mettere su famiglia insieme, sposarsi e avere dei bambini. Anche lei ha chiarito le cose in più di una occasione ma, evidentemente, il gossip ha continuato a girare.

Ignazio e Cecilia: “Matrimonio e figli? C’è tempo!”

Cecilia Rodriguez ha dichiarato più volte che, nella vita, si vede mamma, Ignazio Moser – almeno per ora – tira il freno a mano e preferisce dedicarsi ad altro (anche se ha già ammesso di pensare in grande con la sua compagna): “Abbiamo tanti nuovi progetti, ogni tanto litighiamo ma c’è tempo”.

Nel corso della loro estate, Ignazio e Cecilia sono stati anche a Ibiza insieme ai Ferragnez che, proprio come loro, sono degli amanti dell’isola: “Chiara ci ha raccontato un po’ la sua storia, il suo film. Incredibile. Lei è una macchina” commenta Moser, che nell’occasione ha avuto modo di conoscere meglio sia Fedez, sia la Ferragni (si riferisce ovviamente al documentario con lei protagonista che sarà proiettato al Festival del Cinema).

Ignazio Moser a Pechino Express? Lui risponde così…

Il grande schermo, tra le altre cose, sembra essere sulla lista dei desideri di Ignazio Moser che non si preclude nulla per il futuro: “Cinema? Sognare non costa nulla (…) Ma io aspetto il mio turno”, riconosce. Intanto, uno dei prossimi progetti professionali dell’ex ciclista potrebbe essere legato al mondo della tv e in particolare a Rai2 visto che si vocifera di un suo approdo a Pechino Express in coppia con il cugino Moreno: “Questo potrebbe essere…”, risponde sibillino lui alle pagine di Chi nel numero in edicola da oggi, mercoledì 28 agosto.

Condividi post: