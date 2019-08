Nadia Toffa, Silvia Toffanin: “Il suo abbraccio non lo dimenticherò mai! Era un inno alla vita”

Il ricordo di Nadia Toffa resta vivissimo in moltissimi suoi colleghi. Dal giorno della sua morte, lo scorso 13 agosto, non si è mai placata l’ondata di ricordi ed affetto nei confronti della iena 40enne uccisa dal cancro, dopo una battaglia di quasi due anni. A dire la sua anche Silvia Toffanin, che proprio nel suo programma Verissimo l’aveva ospitata dopo la scoperta della malattia, dandole ampio spazio. Nel giorno della sua scomparsa non era mancato un messaggio di addio da parte di Silvia Toffanin e di tutta la redazione di Verissimo.

Nadia Toffa, il ricordo di Silvia Toffanin

Intervistata di recente per il settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, la Toffanin è tornata a parlare di Nadia Toffa. La sua ultima intervista fu una delle più dure data la delicatezza della situazione. “A volte è meglio tacere anziché dire una parola di troppo”, ha commentato la conduttrice. “Quando una donna ti racconta della sua malattia, per me è impossibile non farmi coinvolgere dalle emozioni”.

Ma cosa le ha lasciato dentro l’ultimo, toccante incontro con Nadia Toffa? “Quell’intervista era un inno alla vita. Pier Silvio ha voluto mandarla in onda dopo il Tg5 per riportare a tutti il suo messaggio d’amore e la sua positività. Nadia, alla fine di quell’intervista mi diede un abbraccio così forte che non dimenticherà mai”.

Quando la notizia della morte di Nadia giunse nelle scorse settimane, la pagina di Verissimo volle celebrarla con un messaggio di addio molto sentito: “Buon viaggio Nadia. Conservo il tuo abbraccio per sempre nel mio cuore. Ci mancherai, Silvia e tutti noi di #Verissimo”.

