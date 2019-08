Amici Vip 2019, anticipazioni daytime: Andrea Damante conduttore?

E’ una giornata ricca di notizie in merito alla prima edizione di Amici Vip, il talent show di Maria De Filippi con protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo. Dall’indiscrezione sul cast di concorrenti e/o ospiti ai rumors sulla futura giuria, le notizie si rincorrono fino ad arrivare al daytime del programma. Secondo quanto emerso in queste ore, alla conduzione della striscia quotidiana di Amici Vip potrebbe approdare un volto noto di Uomini e Donne, ovvero Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis. L’informazione, come riporta Il Vicolo delle News, sarebbe stata passata in radio anche se non troverebbe ancora conferma. Si tratta solo di un gossip infondato?

Amici Vip, Andrea Damante conduttore della fascia in daytime?

Al momento non è ancora certo se Amici Vip avrà davvero una striscia in daytime, come accade per la versione classica del talent show. Eppure una lettrice del sito specializzato in notizie di gossip e televisive avrebbe rivelato quella che potrebbe essere una ghiotta indiscrezione. “Mentre stavamo ascoltando Radio105 hanno detto che Andrea Damante sarà il conduttore della striscia quotidiana”, avrebbe riferito un’utente al sito.

Intanto la notizia ha prontamente fatto il giro dei social, dove sono in tanti a sperare nella presenza di Andrea Damante in tv. Altri, invece, avrebbero invece manifestato un certo malcontento soprattutto per i gossip emersi nel corso dell’estate in merito alla sua vita sentimentale. E così, se Giulia De Lellis sarà protagonista (insieme a Gemma Galgani) di Giortì, per il Dama potrebbe arrivare la conduzione di Amici Vip.

In attesa di ulteriori conferme, non ci resta che attendere ulteriori informazioni sul cast di concorrenti, ancora tutto in forse. Al momento si conosce solo il primo rifiuto clamoroso, quello da parte di Wanda Nara, attuale moglie di Mauro Icardi.

