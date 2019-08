Ambra Lombardo, dopo il GF conduce Melaverde? “Ho fatto il provino… mi piacerebbe!”

Dopo il Grande Fratello 16, la bellissima Ambra Lombardo ha trovato l’amore tra le braccia di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari anche lui entrato in gioco, rivelando una personalità molto dolce, rispettosa e umana che ha fatto impazzire il pubblico. Per questo motivo, la loro unione anche fuori dalle telecamere del programma, ha dato modo di farli apprezzare ancora di più. La professoressa siciliana, intervistata dal settimanale DiPiù TV, ha raccontato i suoi progetti.

Ambra Lombardo conduce Melaverde?

La 33enne recentemente ha sostenuto un provino per Melaverde, il famoso programma della domenica mattina di Canale 5. La bella news arriva proprio dalla diretta interessata che infatti, tra i suoi sogni nel cassetto vorrebbe diventare la Alberto Angela al femminile. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia insegnava lettere in un liceo di Milano, città dove si era trasferita subito dopo una forte delusione in amore.

“Sfruttando proprio le mie lauree (una in Scienze dei Beni culturali e l’altra in Archeologia) sono stata chiamata a fare un provino per condurre Melaverde, lo storico programma di Canale 5. Mi piacerebbe tanto dimostrare le mie competenze in una trasmissione del genere”, ha confidato Ambra Lombardo al settimanale DiPiù Tv.

“Kikò Nalli? Fa il tifo per me!”

“Ho lasciato il posto da professoressa per puntare dritta al mondo dello spettacolo e non voglio precludermi alcuna possibilità. Poi, se le cose non dovessero andare bene, tornerò nel mondo della scuola. E non sarà una sconfitta, sarà semplicemente riprendere un percorso che ho momentaneamente deciso di sospendere”, ha aggiunto l’ex gieffina. Naturalmente, Kikò Nalli è sempre al suo fianco, anche per sostenerla con il lavoro: “Kiko fa il tifo per me, sa che sono una donna preparata e si augura che i miei progetti professionali possano andare in porto”.

