Stasera in TV, programmi oggi 25 agosto: fiction Rai, film su Canale 5 e calcio su Italia1

Cosa andrà in onda stasera in TV, oggi domenica 25 agosto 2019? Se volete passare delle ore di relax davanti al vostro televisore comodamente seduti sul divano di casa, eccovi l’approfondita guida per scoprire tutti i programmi, le fiction ed i film della giornata. In dettaglio, troverete l’elenco dei principali canali in chiaro tra Rai e Mediaset, per scoprire quale proposta rientra maggiormente nelle vostre corde e cosa potrete visionare nel prime time.

Stasera in TV Rai, ecco i programmi della prima serata

Su Rai1 spazio dalle 21.25 in poi, per la fiction dal titolo Purché finisca bene – Una villa per due. Daniele (Neri Marcorè), impeccabile avvocato di Trento e fidanzato devoto, sta facendo costruire sul lago di Ledro una casa per l’amata madre Marion (Giuliana Lojodice) ma, il giorno in cui si reca al cantiere per prendere in consegna l’edificio, il costruttore Francesco Ferrandini (Giampaolo Morelli) è costretto a rivelargli la verità: la villa non è pronta, a causa di alcuni problemi con i fornitori e delle ostruzioni comunali dell’assessore Marisa (Donatella Finocchiaro). Ciò che nessuno sa è che in passato Marisa e Daniele hanno condiviso un breve ed inespresso amore giovanile, che i due covano ancora in segreto.

Su Rai2 in scena dalle 21, la Pallavolo Femminile – Qualificazione Olimpica – Ucraina Vs Italia. Su Rai3 dalle 21.25, il telefilm Hudson e Rex con la puntata dal titolo Niente è come sembra. Viene scoperto il corpo del proprietario di una galleria d’arte nella sala espositiva, da cui manca anche una preziosa scultura. Charlie pensa che il gallerista abbia scoperto il ladro in flagrante e sia stato ucciso per questo…

Programmi oggi, cosa va in onda su Mediaset

Film, sport e intrattenimento caratterizzano la prima serata di domenica 25 agosto sulle reti Mediaset. Su Canale 5 Ti amo in tutte le lingue del mondo, una commedia tutta toscana con Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e Massimo Ceccherini. Un professore riceve messaggi d’amore in tutte le lingue.

Su Italia 1 torna la serie A e torna l’appuntamento con Pierluigi Pardo e Tiki Taka: analisi, approfondimento, commenti con i protagonisti del nostro campionato. Gli ospiti fissi di questa stagione sono Wanda Nara, Antonio Cassano e Christian Vieri. Su Rete 4 tanta musica con Una serata…bella per te, Mogol! Le più belle voci italiane riunite per celebrare il genio di Mogol, presentate da Alfonso Signorini e Rosita Celentano.

