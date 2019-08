Serie A, le partite di oggi su Sky o Dazn: diretta tv e streaming, tutte le info

Il fischio di inizio che ha dato il via al campionato di calcio di Serie A per la nuova stagione 2019-20 è giunto ieri, nel tardo pomeriggio con il primo anticipo della prima giornata all’insegna di Parma-Juventus, per concludersi poi in serata con Fiorentina-Napoli. Oggi, domenica 25 agosto, si continua con gli altri match in programma, entrando ufficialmente nel vivo della stagione calcistica ancora in pieno clima estivo. Quale sarà il programma per oggi e quali saranno le partite trasmesse su Sky in diretta tv e su Dazn in diretta streaming? Ecco tutte le info utili per non perdere neppure un match di questa prima domenica di campionato di Serie A.

Serie A, prima giornata: orari e diretta domenica 25 agosto

In questa domenica 25 agosto, occhi puntati alla partita Roma-Genova che si svolgerà all’Olimpico. La Lazio sarà invece in trasferta contro la Sapdoria. Nel pomeriggio il Milan sarà impegnato a Udine. Sarà l’Inter a chiudere la prima giornata di campionato di serie A con la partita in programma in casa per lunedì sera.

In merito alle dirette, oggi scenderanno in campo sia Sky con i suoi canali calcio, che Dazn con il suo servizio in streaming. Cinque, in tutto, i match trasmessi da Sky, mentre solo due quelli visibili solo su Dazn in questa calda domenica di fine agosto.

Ecco a seguire la lista completa dei match della prima giornata di campionato di Serie A in scena oggi, domenica 25 agosto, con i canali Sky e Dazn in cui saranno trasmessi, ricordando che gli abbonati alla pay tv potranno godere anche della diretta streaming su NowTv e Sky Go.

Domenica 25 agosto – 18.00 – Udinese-Milan – Sky calcio

Domenica 25 agosto – 20.45 – Cagliari-Brescia – Sky calcio

Domenica 25 agosto – 20.45 – Verona-Bologna – Dazn

Domenica 25 agosto – 20.45 – Roma-Genoa – Dazn

Domenica 25 agosto – 20.45 – Sampdoria-Lazio – Sky calcio

Domenica 25 agosto – 20.45 – Spal-Atalanta – Sky calcio

Domenica 25 agosto – 20.45 – Torino-Sassuolo – Sky calcio

