Amici Vip, anticipazioni cast: anche Marisa Laurito e Laura Torrisi? I rumors

Amici Vip si conferma nel prime time di Canale 5 e i rumors in merito al cast proseguono. Se, infatti, nei giorni scorsi era stata data per certa la presenza di Joe Bastianich tra i concorrenti del talent show di Maria De Filippi in salsa vip, per il resto eravamo ancora nel limbo delle indiscrezioni. E tra queste era spuntata anche la presunta presenza di quattro ex concorrenti di Amici che però non sarebbero stati fissi nel cast dei concorrenti. Ecco oggi quali sono le ulteriori anticipazioni sul programma che vedrà alla conduzione Michelle Hunziker ma che nella prima puntata dovrebbe vedere anche la presenza di Maria De Filippi pronta a cedere il testimone alla collega.

Amici Vip anticipazioni cast: anche Laura Torrisi e Marisa Laurito?

Secondo i rumors, le puntate che andranno a comporre il nuovo programma dell’ammiraglia Mediaset dovrebbero essere in tutto sei, in partenza presumibilmente dalla fine del prossimo mese. Successivamente, da Novembre, sarà dato spazio al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini e alla nuova edizione del talent Amici nella sua versione classica.

Come riferisce Leggo.it, tra i nomi che potrebbero andare a comporre il cast della prima edizione di Amici Vip spuntano quelli di Pamela Camassa, ex concorrente dello show di Carlo Conti “I raccomandati”, nota anche per la sua relazione con Filippo Bisciglia. Potrebbero esserci anche Laura Torrisi e Marisa Laurito.

Amici Vip, come ormai ampiamente intuito, vedrà gareggiare volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a cimentarsi in prove di ballo e di canto ma anche in esibizioni a sorpresa. Tra la giuria dovrebbe comparire anche Platinette.

