Maria De Filippi e Raffaella Mennoia, vacanza insieme dopo le polemiche di Uomini e Donne

Maria De Filippi paparazzata con la famiglia tra le pagine di Gente, si gode il relax al sole di Ansedonia. Da anni la conduttrice di punta di Mediaset ha eletto la frazione di Orbetello, una delle località più esclusive della Maremma toscana, il suo ritiro estivo. Proprio qui i paparazzi l’hanno sorpresa a bordo di Ares, un lussuoso yacht di oltre trenta metri. A capitanare la spensierata brigata c’è il figlio Gabriele che, pur essendo ormai un uomo – ha 27 anni ed è fidanzato con la fashion stylist Francesca Quattrini – non rinuncia mai a qualche giorno di vacanza in famiglia.

Maria De Filippi in vacanza con il figlio e Maurizio Costanzo

“Gabriele è una cosa bella. È intelligente, perbene, onesto, pulito”, ha dichiarato Maria De Filippi di recente. “Mi stupisce ogni giorno di più. Penso che sarà un bravo padre. È un uomo fedele, quindi sarà anche un bravo marito”. Parole che in molti hanno letto come il desiderio della De Filippi di diventare nonna. La conduttrice stupisce anche per il fisico perfetto, tonico e plasmato dallo sport. Non segue una dieta particolare, però sta attenta: non mangia pane, la pasta sì, ma non tutti i giorni e si considera fortunata, ha raccontato, perché non va pazza né per i dolci né per gli alcolici.

A mantenerla così giovane, di sicuro, c’è anche l’amore per il marito Maurizio Costanzo. Nel 2020 la coppia celebrerà le nozze d’argento. Un traguardo inaspettato anche per il giornalista romano: “Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire, ma di arrivare a 25 anni di matrimonio no”. E Maria, dal canto suo, ha rivelato: “Maurizio mi ha insegnato tutto. Non sarei mai finita in Tv se non ci fosse stato lui”.

Raffaella Mennoia, relax con Maria dopo le polemiche

Al mare con lei si riconosce Raffaella Mennoia, non solo autrice e colonna portante di Uomini e donne e di Temptation Island, ma anche sua cara amica. La Mennoia, che ha un passato anche da postina di C’è posta per te, in questi ultimi giorni è stata al centro di infuocate polemiche su Internet, sollevate dall’ex corteggiatore del trono gay, Mario Serpa, e dall’ex tronista Teresa Cilia, che hanno messo in discussione i due programmi per presunti sospetti e congiure: alcuni dei personaggi in cerca di amore sarebbero stati in realtà già sentimentalmente impegnati, ingannando il pubblico.

Accuse alle quali hanno risposto tante persone che lavorano alla Fascino, tutte a difendere l’operato della società di produzione televisiva di proprietà della De Filippi e di Rti. E se la Mennoia intima di “andare dall’avvocato per fare partire una bella denuncia”, Rudy Zerbi, che lavora a Uomini e donne da quasi dieci anni, ha liquidato la questione su Instagram bollandola come “pretestuose polemiche” e “un tentativo di ricerca di una popolarità che è destinata a durare quanto un ghiacciolo dimenticato al sole”.

