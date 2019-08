Eliana Michelazzo dimentica Simone Coppi e presenta il suo (vero) fidanzato: “Non servono parole”

Eliana Michelazzo torna finalmente a sorridere dopo la delusione provata per oltre 10 anni – secondo il suo racconto – per l’inesistente Simone Coppi. Dopo essersi sentita “sposata” virtualmente con un uomo che non ha mai visto, e dopo aver preso consapevolezza, grazie al caso Prati, delle tante bugie che le sarebbero state raccontate, Eliana ha finalmente deciso di voltare pagina ed iniziare a volersi bene. Per lei, quella che sta per volgere al termine è stata un’estate illuminante, fatta di serate, vacanze tra Ibiza e la Sardegna, sponsorizzazioni e… un nuovo fidanzato!

Eliana Michelazzo ha un nuovo fidanzato?

Già da qualche tempo Eliana Michelazzo era tornata a sorridere, mettendo da parte il suo astio contro Donna Pamela e l’inesistente Mark Caltagirone e smettendo di fare dirette deliranti in piena notte. Con il compimento dei suoi 40 anni, per lei tutto sembra essere cambiato. Mare, vacanze (non sempre fortunate) e tanti sorrisi, circondata soprattutto da ragazzi hanno caratterizzato le ultime settimane. Ma, a quanto pare, uno in particolare avrebbe fatto breccia nel suo cuore.

E così, chi la segue tramite le sue storie Instagram, avrà notato di recente la sempre più frequente presenza al suo fianco di un ragazzo in particolare, tale Daniele Bartolomeo. Solo nelle ultime ore però, Eliana ha deciso di uscire allo scoperto postando una foto emblematica di due mani, una sull’altra, e una frase che lascia intendere il resto: “Non servono parole… basta poco per sentirsi sereni”.

Eliana a quanto pare ha finalmente trovato il suo vero “Simone Coppi”, questa volta in carne ed ossa. E lo confermano alcune sue risposte ai follower che, con un po’ di ironia, si sono voluti sincerare dell’esistenza del suo nuovo amore. “Esiste, si?”, chiede un’utente. E lei, serafica: “Secondo te?”.

