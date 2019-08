Stasera in TV, programmi oggi 21 agosto: SuperQuark su Rai1, serie e film nelle altre reti

Cosa andrà in onda stasera in TV, oggi mercoledì 21 agosto 2019? Se volete passare delle ore di relax davanti al vostro televisore comodamente seduti sul divano di casa, eccovi l’approfondita guida per scoprire tutti i programmi, le fiction ed i film della giornata. In dettaglio, troverete l’elenco dei principali canali in chiaro tra Rai e Mediaset, per scoprire quale proposta rientra maggiormente nelle vostre corde e cosa potrete visionare nel prime time.

Stasera in TV Rai, ecco i programmi della prima serata

Su Rai1 dalle 21.25, una nuova puntata con SuperQuark. Piero Angela ci accompagnerà alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza. Con Alberto Angela andremo alla scoperta dei tanti siti ricchi storia e archeologia in giro per l’Italia. Moltissimi i servizi da tutto il mondo. Gli inviati andranno nei laboratori delle più importanti università. E poi il Giro del mondo in pillole per le notizie flash dal mondo scientifico internazionale.

Spazio su Rai2 dalle 21.20 con la serie Elementary e la sua settima stagione. Su Rai3 dalle 21.05 Sissi la giovane imperatrice. Ecco la trama del film: Sissi, frustrata dalle rigide norme comportamentali di corte imposte dalla suocera scappa dai genitori in Baviera. Francesco Giuseppe però la riporta indietro e Sissi non manca di fare da mediatrice con il capo degli indipendentisti ungheresi. Secondo capitolo della trilogia.

Programmi oggi, cosa va in onda su Mediaset

Film e cinema caratterizzano la prima serata di mercoledì 21 agosto sulle reti Mediaset. Su Canale 5 Rosamunde Pilcher: va’ dove ti porta il cuore. Dopo un lungo fidanzamento, Lily sta per sposarsi con Bill, ma l’arrivo di una misteriosa lettera di uno studio notarile la costringe a partire per la Cornovaglia. Su Italia 1 il primo capitolo della saga Hunger Games. I protagonisti si sfidano in un reality-massacro, dove uno solo sopravviverà. Nel cast Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson. Su Rete 4 va in onda Sapore di mare 2: un anno dopo. Estate 1965, la Versilia è ancora teatro delle avventure estive di un gruppo di amici.

