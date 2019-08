Romina Power, foto della figlia Ylenia commuove: “Quando l’estate era piena di gioia”

Romina Power non si arrende. Del resto, una madre non può accettare l’idea che un figlio scompaia nel nulla, e così anche a distanza di tanti anni, l’ex moglie di Al Bano continua a dedicare pensieri e parole a Ylenia Carrisi, la figlia di cui si sono perse le tracce alla fine del 1993. Nel bel mezzo del mese di agosto Romina ha postato su Instagram una foto che ritrae la primogenita in costume da bagno in tutta la sua giovane bellezza.

Romina Power, la commovente dedica a Ylenia Carrisi

Esattamente come sottolinea anche la mamma Romina Power, ricordando quei periodi spensierati e ancora felici, la cantante scrive: “La mia bellissima Ylenia tanto tempo fa, quando le estati erano lunghe e piene di gioia”. Non è la prima volta che la ex di Al Bano parla sui social della figlia avuta da Carrisi. Ogni anno, ad esempio, la cantante le scrive gli auguri sul web nella speranza che lei possa leggerli.

L’artista infatti, condivide ogni anno il messaggio sperando anche che la figlia Ylenia, qualora avesse perso la memoria, possa ritrovarla guardando vecchie fotografie della sua famiglia. Una scomparsa che resta ancora oggi avvolta nel mistero: nel corso degli anni sono state fatte molte indagini e ipotesi ma della sua sorte non si è saputo più nulla.

Romina non si arrende: “Ylenia? E’ viva!”

Nel 2014, su istanza di papà Al Bano, è stata dichiarata la morte presunta della ragazza, ma Romina, come ha ribadito anche in tv, conserva ancora la speranza che Ylenia sia viva. “Fino a prova contraria lei è viva, come tante altre ragazze che nel mondo svaniscono misteriosamente” ha detto ospite di Maurizio Costanzo. Per questo motivo la Power fa fatica a rassegnarsi all’idea che la figlia sia morta e da allora si batte per la ricerca a oltranza di tutti coloro che sembrano finiti nel nulla proprio come la sua Ylenia.

