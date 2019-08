Elisa Isoardi a Ballando con le stelle: Milly Carlucci fa il colpaccio!

Elisa Isoardi sarà una concorrente di Ballando con le stelle 2020. Dopo settimane di indiscrezioni ufficiose, è arrivata la conferma proprio dalla diretta interessata. “Sarò nella prossima edizione di Ballando con le stelle, anche se ancora non è ufficiale. Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata”, queste le parole della conduttrice de La Prova del Cuoco intervistata in esclusiva tra le pagine di Diva e Donna.

Elisa Isoardi a Ballando con le stelle, è ufficiale

Proprio la stessa Milly Carlucci, dopo avere avuto ospite Elisa Isoardi nel corso della scorsa edizione di Ballando con le stelle, aveva valutato questa ipotesi: “In effetti abbiamo parlato proprio in quell’occasione di questa possibilità”, ha raccontato la Carlucci, intercettata Maratea all’undicesima edizione delle Giornate del cinema lucano – Premio internazionale Basilicata 2019, dove ha ricevuto il “Premio speciale sezione televisione”, come “volto tv capace di scrivere le pagine più eleganti della storia del piccolo schermo”.

“Elisa e io, dopo la sua partecipazione come ballerina per una notte, ci siamo incontrate di nuovo e le ho spiegato che faccio sul serio: la voglio in pista a tutti i costi. Lei è titubante, pensa di non essere troppo capace. Per me è un sì, manca solo il suo ok definitivo, dal momento che sta valutando come incastrare il suo impegno quotidiano a La prova del cuoco con Ballando, che è molto impegnativo”, aveva aggiunto Milly.

Samuel Peron ballerà con lei?

Nel corso della seconda semifinale della passata edizione, Elisa Isoardi era scesa in pista con un charleston al fianco di Samuel Peron, catturando l’attenzione del pubblico. A tal proposito, l’ex fidanzata di Matteo Salvini, spera proprio di ritrovare lo stesso ballerino anche nelle vesti ufficiali di concorrente: vedremo cosa accadrà!

