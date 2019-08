Stasera in TV, programmi 16 agosto: Grand Tour con la Cuccarini, film e serie su Italia 1

Cosa andrà in onda stasera in TV, oggi venerdì 16 agosto 2019? Se volete passare delle ore di relax davanti al vostro televisore comodamente seduti sul divano di casa, eccovi l’approfondita guida per scoprire tutti i programmi, le fiction ed i film della giornata. In dettaglio, troverete l’elenco dei principali canali in chiaro tra Rai e Mediaset, per scoprire quale proposta rientra maggiormente nelle vostre corde e cosa potrete visionare nel prime time.

Stasera in TV Rai, ecco i programmi della prima serata

Su Rai1 dalle 21.25 circa, in onda Grand Tour d’Italia, Garda Dolomiti. Un viaggio alla scoperta delle bellezze italiane, in quei luoghi capaci di incantare, meravigliare e sorprendere: dalla Puglia alla Liguria, dalla Lombardia alla Sardegna e al Veneto. Un viaggio che riprende lo spirito di conoscenza, avventura, scoperta, crescita interiore, ma anche rischio e fatica, che accompagnava i giovani che spesso dal Nord Europa arrivavano in Italia per compiere il loro personale romanzo di formazione. Al timone ci sarà Lorella Cuccarini, assieme ad Angelo Mellone e Giuseppe Calabrese, in arte “Peppone”.

Su Rai2 dalle 21.20, il film Tutta la verità su mia madre. Ecco la trama: Susanne deve indagare su Maria, una donna scomparsa, ritrovata successivamente morta in un fiume. Quando viene sottoposta all’esame del DNA, Susanne scopre che quella donna è sua madre. Film anche su Rai3 dalle 21.05 con Latin Lover. In occasione del decimo anniversario della morte di Saverio Crispo, attore ed eterno latin lover, in un paesino della Puglia viene organizzata una cerimonia a cui prendono parte le 5 figlie e 2 ex mogli, una italiana e una spagnola. Segreti, rivalità e nuove passioni faranno scoprire a tutte loro un passato inaspettato che le porterà a rivedere anche le rispettive vite.

Programmi oggi, cosa va in onda su Mediaset

Film e serie tv caratterizzano la prima serata di oggi, venerdì 16 agosto sulle reti Mediaset. Su Canale 5 va in onda Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto, film del 2017. Su Italia 1 verranno trasmesse due nuove puntate di Chicago Med. Spazio in ultimo, per Rete4 con il celebre film Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan, secondo film della saga con protagonista Clint Eastwood.

