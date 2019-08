Film in Tv, oggi 16 agosto 2019: Tutta la verità su mia madre o Rosamunde Pilcher, tutte le proposte

Film in Tv di oggi, venerdì 16 agosto 2019: quali sono le proposte cinematografiche della serata? La programmazione dell’estate continua senza sosta in questo finale di settimana. Se i programmi Rai e Mediaset in onda stasera in Tv non sono di vostro gradimento, potreste sempre valutare la visione di uno dei film in programma per oggi e che si va a collocare tra i telefilm e lo sport. Tanti i generi per tutti i gusti, anche quelli dei telespettatori più esigenti. Pronti a scoprire i film in onda questa stasera? La visione come sempre è garantita a partire dalle ore 21.10 circa. Ecco la nostra speciale selezione per il prime time odierno.

Tutta la verità su mia madre, il film poliziesco stasera su Rai2

Susanne deve indagare su Maria, una donna scomparsa, ritrovata successivamente morta in un fiume. Quando viene sottoposta all’esame del DNA, Susanne scopre che quella donna è sua madre…

Latin Lover, il film commedia stasera su Rai3

In occasione del decimo anniversario della morte di Saverio Crispo, un attore simbolo del cinema italiano ed eterno latin lover, in un paesino della Puglia viene organizzata una cerimonia a cui prendono parte le cinque figlie e due ex mogli, una italiana e una spagnola. Segreti, rivalità e nuove passioni faranno scoprire a tutte loro un passato inaspettato che le portera’ a rivedere anche le rispettive vite.

Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto, il film romantico stasera su Canale 5

Natalie, cassiera di un supermercato, dopo la morte dei genitori, si prende cura del fratello minore John, ragazzo scapestrato perennemente nei guai. Per colpa sua, Natalie perde il lavoro, ma viene assunta come babysitter nella famiglia dell’astrofisico Benjamin Wilson che, rimasto vedovo da poco, deve crescere da solo i suoi tre figli, aiutato solo dal fratello Paul e dalla moglie Ellen.

Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan, film poliziesco stasera su Rete 4

Mentre l’ispettore Callaghan di San Francisco viene esonerato dal servizio per i suoi metodi violenti, una squadra della morte elimina un sindacalista e molti intoccabili…

4 padri single, il film commedia stasera su La5

Quattro uomini di New York ma di origini italiane sono padri single legati da sventure coniugali in attesa che le loro ex mogli decidano di perdonarli…

