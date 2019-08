Sossio e Ursula in attesa di Bianca, Aruta non parteciperà al parto: ecco perché

Sossio Aruta sta per diventare nuovamente papà. La compagna Ursula Bennardo è incinta e partorirà una femminuccia tra meno di due mesi. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne, darà alla luce la piccola Bianca e l’ex re leone del calcio, ha raccontato le prime emozioni intervistato tra le pagine del Magazine del programma. Il calciatore ha svelato di volere viziare la figlia anche se nel contempo, le regalerà sani principi per la vita.

Uomini e Donne Over, Sossio non parteciperà al parto: ecco perché

“Dopo due maschi, dalla mia figlia femmina sicuramente pretenderò un po’ più di serietà, non voglio che sia una “donna facile”, voglio che si renda conto di quanto vale”, ha confidato l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Sossio Aruta ha anche svelato che non parteciperà al parto: “Sarà un giorno meraviglioso, anche se purtroppo non potrò assistere al parto, come invece è successo con gli altri miei due figli, perché Ursula farà un cesareo”.

Il partenopeo è dispiaciuto per questa cosa: “Ovviamente mi dispiace, ma spero almeno di avere l’onore di tagliare il cordone ombelicale di mia figlia per darle il benvenuto al mondo”. L’ex cavaliere intanto, fa anche progetti per il suo futuro: “Vivace, come ha detto Ursula, sicuramente lo è, ma vorrei fosse anche solare. Sogno che abbia i miei occhi e ovviamente la splendida silhouette della mamma”.

Ursula e Sossio, l’attesa: Bianca sta arrivando

Ursula Bennardo e Sossio Aruta stanno vivendo l’arrivo di Bianca con grandissima felicità: “Per entrambi – confidano – spicca sicuramente il giorno in cui abbiamo iniziato, piano piano, a comprare tutto il necessario per la nascita di Bianca: da pochissimo abbiamo preso i passeggini, oltre che tantissimi vestitini, e ora attendiamo la culla… è quasi tutto pronto”.

