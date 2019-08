Cristiano Malgioglio fa l’autostop come Loredana Bertè: ecco per quale motivo è accaduto

Anche le regine della televisione alcune volte rimangono a piedi. Questo è ciò che è accaduto proprio di recente a Cristiano Malgioglio, tradito e abbandonato dalla macchina che deve riportarlo a casa in Sicilia. Proprio per questo motivo, l’eccentrico paroliere si è ritrovato a dover fare l’autostop senza però che qualcuno che si fermasse al suo cospetto per potergli dare uno strappo.

Cristiano Malgioglio fa l’autostop ma nessuno si ferma

Cristiano Malgioglio sta vivendo un’altra estate da protagonista grazie al successo di Dolceamaro cantato con la collega e amica Barbara d’Urso. Ecco le sue parole su Instagram, spiegando l’accaduto.

“Due ore in autostrada fermo ad aspettare che sistemassero le ruote della macchina che era andata in tilt. Ero isterico sotto un sole cocente… avevo bisogno di andare via. Troppo caldo… Detesto il caldo. Ho provato a fare l’autostop ma ho solo provato… Grandi saluti dagli altri conducenti… tanti clacson che sembravano in festa”, ha fatto sapere Zia Malgy.

Malgioglio come Loredana Bertè

“Ho fatto come la mia amica Loredana Bertè. – ha continuato Cristiano Malgioglio – lei voleva trovare la villa di Al Bano”, spiega il paroliere nella clip riferendosi a un video nel quale la Berté cercava di raggiungere la tenuta di Al Bano Carrisi ricorrendo all’autostop. Nell’agosto 2018 anche Biagio Antonacci si era trovato a chiedere un passaggio per strada, e in quell’occasione un’anima pia si era fermata per aiutarlo stupendosi per l’incontro casuale con il famoso cantante.

