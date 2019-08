Melaverde, puntata 11 agosto in replica: i servizi di Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding, info streaming

Ancora una puntata in replica della trasmissione Melaverde, quella in onda questa domenica 11 agosto pochi minuti prima di mezzogiorno su Canale 5. Il programma vedrà alla conduzione i due padroni di casa storici, Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli, grande assente nella prossima edizione dopo il suo contestato addio. Nella prossima stagione sicuramente non ritroveremo neppure Gabriella Carlucci, nome legato a Melaverde ma che in merito ad un suo presunto ritorno ha già detto la sua. Il viaggio che ci attende sarà come sempre all’insegna della tradizione, degli usi e dei costumi italiani, in luoghi spesso inesplorati dove potremo rispolverare antichi mestieri che resistono al tempo ed alla modernità. A seguire le anticipazioni e le informazioni per poter visionare anche in diretta streaming la puntata di Melaverde e poterla rivedere poi anche in replica.

Anticipazioni Melaverde 11 agosto 2019

In questa puntata in replica di Melaverde, Edoardo Raspelli ci accompagnerà in un viaggio in Friuli, esattamente alla Friultrota di San Daniele per parlare della regina delle acque di quel territorio, la trota appunto. Da sempre sottovalutata, la trovava rappresenta in realtà un alimento caratteristico e dalle mille sorprese e doti organolettiche.

Non mancheranno le storie di Melaverde: quella narrata questa settimana è la storia di Giuseppe Pighin, appassionato di pesca che negli anni ’70 decise di trasformare il laghetto di famiglia in una piccola attività di pescicoltura. Dall’allevamento alla lavorazione del prodotto finale scopriremo il perfetto mix di tradizione, manualità e tecnologia.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la nuova puntata di oggi 11 agosto 2019 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand.

