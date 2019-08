Film in Tv, oggi 10 agosto 2019: Una moglie bellissima o Via dalla pazza folla?

Ecco i Film in Tv di oggi, sabato 10 agosto 2019. La programmazione dell’estate con le sue molteplici pellicole non accenna a fermarsi neppure in questa caldissima prima serata del sabato. Se i programmi Rai e Mediaset in onda stasera in Tv non sono di vostro gradimento, potreste sempre valutare la visione di uno dei film in programma per oggi. Tanti i generi per tutti i gusti, anche quelli dei telespettatori più esigenti. Pronti a scoprire i film in onda questa stasera? La visione come sempre è garantita a partire dalle ore 21.10 circa. Ecco la nostra speciale selezione per il prime time odierno.

Via dalla pazza folla, il film drammatico stasera su Rai3

Bathsebah Everdene è una ragazza di campagna, cresciuta dagli zii, che rifiuta la proposta di matrimonio del fittavolo benestante Gabriel Oak, che pur le piace, per non divenire proprietà di nessuno e resistere in un ideale d’indipendenza che per la società vittoriana non è certo la norma.

Una moglie bellissima, il film commedia stasera su Canale 5

Mariano, fruttarolo in un paesino della toscana è sposato con Miranda una bellissima donna. Un giorno al mercato Miranda viene notata da un fotografo che le propone di fare un calendario.

Ritorno al futuro parte III, il film di fantascienza oggi su Italia 1

1955: mentre stanno cercando di recuperare la macchina del tempo, il giovane Marty McFly scopre la tomba sulla cui lapide è ricordata la data di morte di Doc, avvenuta il 7 settembre 1885. Per evitare il funesto evento, Marty decide di tornare indietro fino all’Ottocento, dove Doc si è stabilto e vive più o meno felice, innamorato della bella Clara. Doc si è però inimicato il fuorilegge Mad Dog, così Marty decide di farsi passare per un pistolero e affrontare i banditi.

Inga Lindstrom – Ombre dal passato, il film romantico stasera su La5

Mia studia teologia all’università di Stoccolma. Proprio nel giorno in cui scopre che il suo fidanzato la tradisce, riceve la proposta di sostituire un pastore in una chiesa di provincia. Delusa, ma pronta a cambiamenti radicali, Mia accetta: ma durante il viaggio verso la cittadina a causa di un incidente conosce un uomo…

Condividi post: