Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino: sarebbe al terzo mese, la conferma

Belen Rodriguez è incinta di Stefano De Martino. L’indiscrezione emerge dal settimanale DiPiù, che parla di una gravidanza di quasi tre mesi. Dopo sei anni circa dalla nascita del piccolo Santiago, il primogenito di casa, dovrebbe arrivare il secondo figlio a febbraio del 2020. Dopo essersi ritrovati e avere passato una bollente vacanza ad Ibiza (dove si trovano attualmente), la coppia avrebbe deciso di mettere al mondo un altro bambino, per consolidare ancora di più il loro amore.

Belen Rodriguez è incinta

Una fonte molto vicina a Stefano De Martino, avrebbe confermato lo stato di dolce attesa di Belen Rodriguez. A quanto pare inoltre, il ballerino campano lo avrebbe raccontato ad alcuni amici, sperando nella loro massima discrezione. Del resto, i primi mesi di gravidanza per una donna sono sempre i più delicati. La showgirl, quando era fidanzata con Fabrizio Corona, ha avuto un aborto spontaneo e quindi, da quel momento ci va con i piedi di piombo.

Del resto, proprio Stefano De Martino in una recente intervista era stato chiaro: dopo il ritorno di fiamma, voleva allargare la famiglia con Belen Rodriguez. “Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”, aveva dichiarato il conduttore di Made in Sud e Stasera tutto è possibile.

Belen si era sentita male durante Tu si que vales

Nel corso della prima registrazione di Tu si que vales che vedremo presto su Canale 5, Belen Rodriguez non si è sentita bene: “A suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recente malore che dicono l’abbia costretta a saltare la registrazione della prima puntata della nuova edizione di Tú sí que vales”, si leggeva su “Chi”. Ipotizzare una seconda gravidanza quindi, non era poi così lontano dall’effettiva realtà dei fatti.

