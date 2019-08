Stasera in TV, programmi oggi 7 agosto: Battiti Live e SuperQuark, tante serie e film

Cosa andrà in onda stasera in TV, oggi mercoledì 7 agosto 2019? Se volete passare delle ore di relax davanti al vostro televisore comodamente seduti sul divano di casa, eccovi l’approfondita guida per scoprire tutti i programmi, le fiction ed i film della giornata. In dettaglio, troverete l’elenco dei principali canali in chiaro tra Rai e Mediaset, per scoprire quale proposta rientra maggiormente nelle vostre corde e cosa potrete visionare nel prime time.

Stasera in TV Rai, ecco i programmi della prima serata

Su Rai1 dalle 21.25 torna l’appuntamento con SuperQuark. Piero Angela ci accompagnerà alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza. Con Alberto Angela andremo alla scoperta dei tanti siti ricchi storia e archeologia in giro per l’Italia. Moltissimi i servizi da tutto il mondo.

Dalle 21.20 su Rai2 andrà in onda il telefilm dal titolo Elementary. Sherlock, Watson e Bell si occupano di un omicidio ordito per vincere un appalto della DEA, riguardante la pulizia del denaro ritrovato sporco di sostanze stupefacenti, durante le operazioni di sequestro di droga… In ultimo su Rai3, dalle 21.20 la miniserie Maximilian Il gioco del potere e dell’amore.

Programmi oggi, cosa va in onda su Mediaset

Dalle 21.20 su Canale 5 andrà in onda il telefilm The fix, con la prima puntata della prima stagione. Il procuratore distrettuale Maya Travis torna a Los Angeles per un’altra occasione di giustizia dopo che la star del cinema Sevvy Johnson è sospettata di un altro omicidio dopo otto anni. Su Italia1, l’ultima puntata di Battiti Live in onda da Bari con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

In ultimo su Rete4, a partire dalle 21.20 circa, la pellicola del 2007 dal titolo Matrimonio alle Bahamas, ecco la trama: due famiglie si ritrovano alle Bahamas per il matrimonio dei loro figli. Una famiglia ha origini umili l’altra invece è ricchissima. Le differenze di reddito farà vacillare i giovani, dando origine a numerose gag.

