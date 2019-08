Film in Tv, oggi 7 agosto 2019: Samba, Pazze di me, Ip Man 2

Scopriamo i Film in Tv di oggi, martedì 6 agosto 2019. La programmazione estiva prosegue e non mancano le pellicole che si vanno ad inserire tra i vari programmi e telefilm della serata. Se i programmi Rai e Mediaset in onda stasera in Tv non sono di vostro gradimento, potreste sempre valutare la visione di uno dei film in programma. Non mancano i generi pensati per soddisfare i gusti di tutti. Pronti a scoprire i film in onda questa stasera? La visione come sempre è garantita a partire dalle ore 21.10 circa. Ecco di seguito la nostra speciale selezione per il prime time odierno.

Samba, il film commedia stasera su Rai3

Samba Cissè è senegalese e costretto da dieci anni in un centro di accoglienza alle porte di Parigi. In attesa di un permesso di soggiorno e incalzato dalla paura di essere espulso dalla Francia, Samba si rivolge a un’associazione che si occupa di questioni giuridiche legate all’immigrazione. L’associazione si prende a cuore il suo caso nella persona di Alice, una giovane donna borghese in congedo lavorativo. Affetta da sindrome da stress, Alice sembra trovare in Samba un rifugio e una ragione per uscire dall’impasse…

Pazze di me, il film commedia stasera su Rai Movie

Da quando il padre ha lasciato la famiglia, il trentenne Andrea (Francesco Mandelli) si sente responsabile delle donne della sua famiglia. Circondato da mamma (Loretta Goggi), sorelle, nonna e persino un cane femmina, non è mai riuscito a farsi una vita per timore di quell’universo femminile che crede di conoscere fin troppo bene. Un giorno però conosce la veterinaria Giulia (Valeria Bilello) e tutto improvvisamente cambia. C’è solo un problema: Giulia è diversa dalle “sue” donne e riuscire a farla integrare nel suo mondo non sarà cosa facile.

Ip Man 2, il film d’azione stasera su TV8

Sfuggito alla colonizzazione giapponese Ip Man si stabilisce con la sua famiglia nella Hong Kong governata dagli Inglesi. Ip cerca di aprire una scuola di arti marziali ma un boss locale gli nega il permesso.

Magic Mike, il film commedia stasera su La5

Mike (Channing Tatum) è un imprenditore, uomo dai molti talenti e carico di fascino, passa le sue giornate inseguendo il sogno del mito americano ma la notte trasforma radicalmente la sua vita, diventando Magic Mike. Si esibisce con grande successo come spogliarellista al Club Xquisite, dove fa impazzire le donne e rimpingua le casse del proprietario Dallas (Matthew McCounaghey). Interessatosi alla storia del diciannovenne Kid (Alex Pettyfer), un ragazzotto ingenuo e alle prime armi, Mike decide di prenderlo sotto la sua ala protettiva e di introdurlo nel selvaggio mondo degli spogliarellisti…

