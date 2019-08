Stasera in TV oggi 2 agosto: Grand Tour Puglia, pallavolo su Rai2, film e serie

Cosa andrà in onda stasera in TV, oggi venerdì 2 agosto 2019? Se volete passare delle ore di relax davanti al vostro televisore comodamente seduti sul divano di casa, eccovi l’approfondita guida per scoprire tutti i programmi, le fiction ed i film della giornata. In dettaglio, troverete l’elenco dei principali canali in chiaro tra Rai e Mediaset, per scoprire quale proposta rientra maggiormente nelle vostre corde e cosa potrete visionare nel prime time.

Rai, ecco i programmi della prima serata

Su Rai1 andrà in onda nella prima serata il documentario Grand Tour Puglia. Nella suggestiva cornice di un mare dalle mille sfumature, per Lorella Cuccarini e Peppone inizia un meraviglioso viaggio in una terra di approdo, di scambio e di comunicazione tra popoli diversi. La prima tappa è la bellissima Vieste. Si va quindi a Barletta e poi tra i vicoli della Bari Vecchia. Poi ad Ostuni e nel cuore del Salento con Al Bano. Angelo Mellone, invece, percorrerà la via Francigena del sud, quella pugliese. Il cammino partirà da Celle di San Vito, proseguirà a Troia, ad Altamura quindi nell’area della Murgia. Lorella, Angelo e Peppone termineranno il loro viaggio a Santa Maria di Leuca, ultima tappa della via Francigena.

Su Rai2 dalle 21.05, l’incontro di pallavolo Italia-Kenya. Rai3 dalle 21.20, propone il film Fiore, ecco la trama. Una storia d’amore impossibile da vivere, perché nata all’interno di un carcere minorile. Daphne è dentro per rapina; alle spalle ha una madre per niente presente e un padre che le vuole bene ma è anche lui un ex detenuto in libertà vigilata. Nel riformatorio, attraverso le sbarre della cella, gli occhi di Daphne incontrano quelli di Josh e tra i due nasce l’amore. Ma vivere questo sentimento per loro è impossibile, dal momento che maschi e femmine sono tenuti separati in due diverse aree del carcere. La loro relazione si nutrirà solo di sguardi e lettere clandestine…

Stasera in TV, cosa va in onda su Mediaset

Film e serie tv caratterizzano la prima serata di venerdì 2 agosto sulle reti Mediaset. Su Canale 5 va in onda La sai l’ultima? Reload. In questa puntata verranno riproposte le barzellette e gli sketch più divertenti di questa edizione.

Continua l’appuntamento con la terza stagione di Chicago Med su Italia 1. Ava e Connor hanno in cura due pazienti gravemente cardiopatici, che necessitano di un trapianto. Una lista determina la sequenza degli interventi. Su Rete 4 il film action Die Hard-Duri a morire, terzo capitolo della saga con Bruce Willis e Samuel L.Jackson. Sospeso dall’incarico di poliziotto, John McClane si associa a un commerciante di Harlem per fermare un maniaco terrorista.

