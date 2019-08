Alessia Marcuzzi, Temptation Island Vip: “Voglio fare lavoro di squadra!”, prime dichiarazioni

Alessia Marcuzzi è ufficialmente la nuova conduttrice di Temptation Island Vip. Dopo una prima edizione lanciata da Simona Ventura (passata in Rai), nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine in edicola, la conduttrice si dice pronta per questa nuova avventura. Essendo una vera estimatrice del programma è ancor più entusiasma per l’inizio di questo progetto che prenderà il via dal prossimo 17 settembre, come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Alessia Marcuzzi parla di Temptation Island Vip

“Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza che vivrò lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone, le loro storie e, non essendo in diretta, avremo sicuramente tanto tempo per parlare. Mi entusiasma il fatto che sono tutte le situazioni in cui ci si può immedesimare”, afferma Alessia Marcuzzi.

Poi la conduttrice racconta cosa si aspetta dalla nuova edizione di Temptation Island Vip: “Mi aspetto di fare un bel lavoro di squadra con un bel gruppo e di trovare delle persone con cui condividere dei momenti molto privati e delle emozioni. Sono una fan del programma e per questo sono ancora più contenta di vivere la trasmissione in prima persona. Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l’ora di vederle all’opera: mi piace “quello che non ti aspetti”.

Viaggio in America prima della Sardegna

Prima di partire per la Sardegna, Alessia Marcuzzi vuole godersi ancora del relax in compagnia della famiglia ed i figli Tommaso e Mia (rispettivamente avuti da Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti). “Farò un viaggio on the road in America con i ragazzi. Un po’ avventura e un po’ relax”. La versione Vip di Temptation Island avrà lo stesso successo dell’ultima che si è appena conclusa? Staremo a vedere!

