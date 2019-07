Stasera in TV, programmi oggi 30 luglio: Temptation Island un mese dopo e tanti film

Cosa andrà in onda stasera in tv, oggi 30 luglio? Su Canale 5 ci sarà spazio per l’ultima puntata di Temptation Island con Filippo Bisciglia. Nel corso della serata, scopriremo cosa è accaduto a tutte e sei le coppie che hanno preso parte al docu-reality di stampo sociologico. Rai1 “risponde” mandando in onda il film dal titolo “La mia bella famiglia italiana”. Spazio per altre pellicole pure su Rai3 con “Il giorno più bello”. Ecco a seguire, la guida dettagliata.

Rai, ecco i programmi della prima serata

A partire dalle 21.25, Rai1 propone “La mia bella famiglia italiana”. Ecco la trama: L’ingegnere Paolo Sanseviero, da vent’anni emigrato in Germania, viene convocato con l’inganno da suo fratello Totò nella natìa Puglia. Quando arriva, accompagnato dalla sua bella moglie tedesca Martina, ritrova la sua famiglia, affettuosa e disordinata, un’azienda in crisi, un antico amore e un mistero ancora irrisolto. Superata la rabbia per il raggiro, Paolo inizia a riavvicinarsi alla madre e a scoprire pian piano quanto la sua terra e i suoi vecchi amici gli siano mancati…

Su Rai2 dalle 21.20, le puntate della 22esima stagione di “Squadra Speciale Cobra 11”. Su Rai3 dalle 21.20, il film “The Most Beautiful Day – Il giorno più bello”. La pellicola commedia del 2016 è stata diretta da Florian David Fitz. Nel cast: Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer e Alexandra Maria Lara.

Stasera in TV, cosa va in onda su Mediaset

Film, serie tv e intrattenimento colorano la prima serata di martedì 30 luglio sulle reti Mediaset. Su Canale 5 vanno in onda le battute finali di “Temptation Island”, il viaggio dei sentimenti di coppia condotto da Filippo Bisciglia.

Azione e adrenalina su Italia 1 con due nuovi episodi di “Chicago Fire”, la serie tv dedicata ai vigili del fuoco della caserma 51. Nelle puntate in onda martedì 30 luglio, Brett e Kidd si contenderanno il cuore di Zach, un ufficiale. Inoltre Casey e Dawson si metteranno sulle tracce di Bria, una ragazza allontanata da suo padre per problemi di dipendenza. Su Rete4 torna “Quelli della Luna”, l’approfondimento sportivo firmato da Giampiero Mughini dedicato alle imprese dei grandi miti dello sport. Tra i principali protagonisti della terza puntata Maradona, Senna e Federer.

Condividi post: