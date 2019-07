Film in Tv, oggi 30 luglio 2019: La mia bella famiglia italiana, Il giorno più bello, Ip Man

I Film in Tv di oggi, martedì 30 luglio 2019. Sul finale di mese ed in pieno clima estivo, non mancano le proposte cinematografiche che andranno ad inserirsi nella programmazione odierna caratterizzata dall’intrattenimento ma anche da telefilm. Se i programmi Rai e Mediaset in onda stasera in Tv non sono di vostro gradimento, potreste sempre valutare la visione di uno dei tanti film in programma da gustarvi seduti comodamente sul divano in onda su una delle principali reti generaliste. Pronti a scoprire i film in onda questa stasera? La visione come sempre è garantita a partire dalle ore 21.10 circa. Ecco la nostra speciale selezione per il prime time odierno.

La mia bella famiglia italiana, il film drammatico stasera su Rai1

Dopo due decenni che ha lasciato la Puglia in seguito a un incidente dalle cause sconosciute, Paolo è costretto a rientrare dalla Germania per le gravi condizioni di salute della madre. Accompagnato dalla moglie Martina, con cui è in crisi, Paolo scopre però che la malattia della madre era solo una scusa escogitata dal fratello minore Totò per farlo tornare a casa ed essere d’aiuto alla difficile situazione economica della famiglia. Riprendendo a poco a poco contatto con la sua terra natale, Paolo riscoprirà i legami familiari e conoscerà Gina, una ragazza che nasconde un segreto legato a lui…

Il giorno più bello, il film commedia oggi su Rai3

Andi, ambizioso e bizzarro pianista di 33 anni, e Benno, spensiarato scansafatiche 36enne, hanno una sola cosa in comune: a entrambi è stata diagnosticata una malattia terminale…

Moonlight – Tre storie di una vita, il film drammatico oggi su Rai Movie

In una Miami violenta, la storia cruda e commovente di Chiron, un afroamericano omosessuale, interpretato da tre diversi attori: Alex R. Hibbert per il capitolo sull’infanzia, Ashton Sanders per l’adolescenza e infine Trevante Rhodes nei panni del protagonista da adulto. Un film unico per narrare una vita scandita da soprusi e da orgogliosi atti di ribellione per imporre la propria identità.

Ip Man, il film d’azione stasera su TV8

Maestro di arti marziali chiamato Yip Man decide di combattere il generale giapponese Miura che ha invaso la sua città con l’intenzione di sottomette i cinesi.

Una madre lo sa, il film thriller stasera su La5

Jill Yates è una donna di successo, un avvocato in un prestigioso studio legale, ha un bella casa, un fidanzato che la ama con cui presto si sposerà e una figlia, Emily, che frequenta il college. Le cose però per Jill non sono sempre state facili: ha dovuto crescere Emily da sola, lavorando di giorno e studiando di notte. Ha lottato per ottenere quello che ha, ed ora, Gary, il fidanzato della figlia, rischia di sconvolgere tutto. Jill capisce subito che Gary è un violento, un collerico, un bugiardo, ma Emily lo ama e non vuole sentire ragioni. Fino a quando Gary la coinvolge in un omicidio…

