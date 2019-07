Melaverde, puntata 28 luglio in replica con Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding, info streaming

Proseguono le puntate in replica della trasmissione Melaverde, in onda questa domenica 28 luglio pochi minuti prima di mezzogiorno su Canale 5. Il programma vedrà alla conduzione i due padroni di casa storici, Ellen Hidding ed Edoardo Raspelli, grande assente nella prossima edizione dopo il suo contestato addio. Il viaggio che ci attende sarà come sempre all’insegna della tradizione, degli usi e dei costumi italiani, in luoghi spesso inesplorati dove potremo rispolverare antichi mestieri che resistono al tempo ed alla modernità. Quali saranno gli argomenti al centro della puntata di oggi 28 luglio? A seguire le anticipazioni e le informazioni per poter visionare anche in diretta streaming la nuova puntata di Melaverde e poterla rivedere poi anche in replica.

Anticipazioni Melaverde 28 luglio 2019

La nuova edizione di Melaverde tornerà in prima visione sempre sulla rete ammiraglia di casa Mediaset a partire dal prossimo 15 settembre. Nel frattempo possiamo però goderci questi appuntamenti in replica. La puntata di oggi, come spiega Giornale di Lecco nell’edizione online, prevede un servizio sulla produzione delle farine presso il Molino Colombo di Paderno d’Adda e si avvarrà come esperto in nutrizione del dottor Marco Missaglia.

Si parlerà di farine, dunque, nella puntata di oggi, in compagnia di Edoardo Raspelli. La trasmissione sarà presso il Molino Colombo di Paderno d’Adda e si avvarrà come esperto in nutrizione del dottor Marco Missaglia, medico di Mandello specialista in Scienza dell’alimentazione e dietologia. Si parlerà quindi di alimentazione a 360 gradi, a partire dalle tecnologie impiegate per la produzione delle farine e che garantiscono un migliore controllo della glicemia. perchè la corretta alimentazione insieme alle innovazioni della tecnologia alimentare possono aiutarci a vivere in salute.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la nuova puntata di oggi 28 luglio 2019 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand.

Condividi post: