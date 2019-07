Chiara Ferragni – Unposted: film ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia, tutte le info

Finalmente il documentario di Chiara Ferragni è una solida realtà. Tanti mesi e numerose riprese in giro per il mondo, ma in particolare tra Milano, dove vive, e Los Angeles, dove c’è la sua seconda casa. Tra sfilate di moda, appuntamenti di lavoro, shooting fotografici e retroscena, al fianco dell’imprenditrice digitale ci saranno gli immancabili uomini della sua vita: il marito Fedez e il figlio Leone. Il progetto video sarà presentato nella sezione ‘Sconfini’, come annunciato oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione della 76esima Mostra Del Cinema di Venezia.

Chiara Ferragni – Unposted, il film

Chiara Ferragni – Unposted, questo è il nome della pellicola realizzata dalla regista Elisa Amoruso che verrà presentata fuori concorso all’interno della manifestazione cinematografica veneziana Il giorno della proiezione ufficiale non è ancora stato annunciato, ma certamente sarà compreso tra il 28 agosto e il 7 settembre 2019, il periodo in cui si terrà la 76esima Mostra del Cinema di Venezia.

Il film sarà nella Selezione Ufficiale – Sezione Sconfini durante la 76 Mostra Internazionale di Venezia, scrive l’imprenditrice digitale su Instagram. Come scritto prima, la regia è affidata a Elisa Amoruso: La Ferragni cercava per il suo docufilm un regista che fosse donna, italiana e che avesse le doti per documentare il suo lato più vero, più puro e magari più segreto, legato a tanti altri aspetti e momenti della sua vita.

Elisa Amoruso è la regista del docufilm

La regista Elisa Amoruso è riuscita attraverso il suo obiettivo da regista donna ad instaurare con Chiara Ferragni un rapporto così profondo, una vera e propria “alchimia” che porta alla nascita di questo progetto che racconta, per la prima volta attraverso il cinema, un percorso terapeutico di apertura, di scoperta e di confronto sincero. Il titolo di questo docufilm “Chiara Ferragni, Unposted”, rivela il suo punto di vista, intimamente e diversamente da come solitamente lo condivide attraverso i social, affrontando argomenti mai trattati prima e che sveleranno una Chiara Ferragni mai vista fino ad oggi.

Condividi post: