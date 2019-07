Film in Tv, stasera 24 luglio 2019: Lupin III, Venuto al mondo, Un amore di testimone

I Film in Tv di oggi, mercoledì 24 luglio 2019. Anche stasera saranno tante le proposte che andranno ad inserirsi nella programmazione odierna caratterizzata soprattutto da molti telefilm. Se i programmi Rai e Mediaset in onda stasera in Tv non sono di vostro gradimento, potreste sempre valutare la visione di uno dei film in programma per questa sera sulle restanti reti. Pronti a scoprire le proposte cinematografiche in programma? La visione come sempre è garantita a partire dalle ore 21.10 circa. Ecco la nostra selezione per il prime time odierno.

Lupin III – Il film, il film di azione stasera su Rai4

Lupin, Jigen, Goemon e Fujiko devono rubare il “Cuore cremisi di Cleopatra”, un gioiello di inestimabile valore custodito in una gigantesca cassaforte di massima sicurezza chiamata “L’Arca di Navarone”. Ma l’ispettore Zenigata è pronto a ostacolare i piani di Lupin…

La verità negata, il film drammatico oggi su RaiMovie

Nel 1996 il saggista britannico negazionista ed esperto di Adolf Hitler David Irving intentò una causa di diffamazione contro l’editore Penguin Books e l’accademica americana ebrea Deborah Lipstadt. Ne seguì una lunga istruttoria che culminò nel 2000 in un processo di 4 mesi tenuto a Londra. Coinvolti furono i migliori avvocati del Regno Unito a difesa della donna, mentre Irving decise di rappresentarsi da solo. Dalle vicende processuali, la Lipstadt scrisse un libro nel 2005 intitolato “Denial: Holocaust History on Trial” a cui si ispira il film di Mick Jackson.

Venuto al mondo, il film drammatico stasera su Iris

Carica di ricordi degli anni di guerra, Gemma si reca a Sarajevo con suo figlio Pietro per assistere a una mostra in memoria delle vittime dell’assedio, che include le fotografie del padre del ragazzo. Diciannove anni prima, Gemma lasciò la città in pieno conflitto con Pietro appena nato, lasciandosi alle spalle suo marito Diego, che non avrebbe mai più rivisto, e l’improvvisata famiglia sopravvissuta all’assedio: Gojko, l’irriverente poeta bosniaco, Aska, la ribelle ragazza musulmana e la piccola Sebina. L’intenso amore e la felicità tra Diego e Gemma non erano abbastanza per colmare l’impossibilità di Gemma a concepire figli. Nella Sarajevo distrutta dalla guerra, i due trovarono una possibile surrogata, Aska. Gemma spinse Diego tra le sue braccia per poi essere sopraffatta dal senso di colpa e dalla gelosia. Ora una verità attende Gemma a Sarajevo…

Baby sellers – Bambini in vendita, il film drammatico oggi su La5

Carla Huxley, rispettata e influente proprietaria di un’importante agenzia di adozione statunitense aiuta gli aspiranti genitori a realizzare il loro sogno di avere una famiglia. All’apparenza gentile e dai buoni propositi, Carla si muove in realtà dietro le quinte come uno spietato capo criminale internazionale, gestendo affari poco leciti per procurarsi i bambini da dare in adozione…

Un amore di testimone, il film commedia stasera sul Nove

Ricco e affascinante playboy scopre di essere innamorato della sua migliore amica quando questa parte da sola per un lungo viaggio in Europa. Peccato che al suo ritorno la ragazza sarà fidanzata con uno scozzese.

