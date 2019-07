Javier Martinez, Temptation Island, chi è il tentatore di Ilaria: sarà il nuovo tronista?

Il motto di Javier Martinez è “Mirame a los ojos”. Il tentatore irresistibile di Ilaria Teolis, è tra i protagonisti di Temptation Island 2019. Il ragazzo, nato in Argentina, si sta facendo notare nel docu-reality di Canale 5 nel ruolo di single. Bellezza ed anche simpatia e carattere, il ragazzo ha fatto breccia anche nel cuore del pubblico ed infatti, si spera che possa conquistare l’ambita poltrona rossa della prossima edizione del trono classico di Uomini e Donne.

Chi è Javier Martinez, il tentatore di Ilaria

Javier Martinez è nato in Argentina nel 1995 e ha 24 anni. Ben presto è approdato in Italia e anche grazie ai suoi 191 cm di altezza si è dedicato alla pallavolo, sport del quale è una vera e propria promessa.

In un primo momento ha giocato nella Lube Banca Marche di Appignano, successivamente è arrivato in serie B con la Sampress Nova Volley Loreto, e attualmente è schiacciatore dell’Intervolley Foligno, squadra nella quale gioca con la maglia numero 7. Nel 2017 il bel Javier ha trovato il tempo anche per prendere il brevetto di bagnino di salvataggio.

Da Temptation Island a Uomini e Donne?

Javier Martinez a Temptation Island 2019 si è avvicinato a Ilaria, fidanzata di Massimo. La ragazza ha ammesso che lui l’ha ascoltata molto e l’ha aiutata a riflettere sulla sua relazione. Entrambi sembravano piuttosto presi l’uno dall’altra. Proprio ieri però, l’argentino ha deciso di fare un passo indietro dopo il rifiuto della fidanzata, di passare il weekend con lui. Il trono di Uomini e Donne è quasi certezza? Staremo a vedere…

