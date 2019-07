Temptation Island Vip, Alessia Macari costretta a dire di no, intanto sogna Sanremo!

Alessia Macari è stata la protagonista dell’ultima puntata di Non succederà più, la trasmissione di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. L’ex Ciociaria di Avanti un altro nonché vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip ed ex concorrente di Tale e Quale Show, ha raccontato di aver rifiutato la partecipazione alla prossima edizione di Temptation Island Vip. La Macari avrebbe dovuto partecipare chiaramente con il marito Oliver Kragl ma nonostante la proposta sia stata considerata dalla coppia molto interessante, alla fine entrambi hanno dovuto dire di no per via degli impegni calcistici di lui. “Io farei Temptation Island Vip per divertimento, non mi fa paura. Ma per noi è impossibile farlo visto il lavoro di Oliver”, ha dichiarato l’ex Ciociaria. Proprio durante la settimana di registrazione del programma, infatti, il tedesco sarà impegnato nel ritiro con la sua squadra.

Alessia Macari: niente Temptation Island Vip, e tra gli altri progetti…

Niente da fare, dunque, per Alessia Macari che a questo punto dovrà gustarsi la trasmissione da casa. La stessa ha ammesso di non perdersi neppure uno dei programmi che vedono lo zampino di Maria De Filippi. Alessia e Kragl attualmente vivono a Benevento – dopo la loro permanenza in Puglia – dove l’attaccante sarà protagonista dalla prossima stagione calcistica.

Nonostante la rinuncia a Temptation Island Vip, la Macari sogna comunque di sfondare nel mondo della musica. Dopo aver pubblicato il suo primo singolo (scritto in collaborazione con Alessio Bernabei e Mario Fanizzi, oggi dichiara: “Mi sto concentrando molto sulla musica e spero di fare presto Sanremo. A 18 anni, prima di approdare in tv, ho partecipato ad Area Sanremo ma sono stata scartata. All’epoca avevo presentato un canzone un po’ antiquata. Ora sono pronta”, ha dichiarato la showgirl.

Sicuramente Alessia Macari vorrà proseguire il suo lavoro nel mondo della televisione. E dopo aver preso parte ad un reality e ad un talent, entrambi in salsa vip, adesso sogna la conduzione di un programma a tema calcistico, informativo ma al tempo stesso divertente. Nessuna possibilità, invece, di prendere parte all’Isola dei Famosi. “Se non mangio divento cattiva e poi non so fare niente in mezzo alla natura, non so aprire neppure un cocco”, ha rivelato.

