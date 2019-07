Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez stanno ancora insieme: arriva la conferma

La crisi (con conseguente rottura) che aveva investito Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez pare essere rientrata. La coppia non è scoppiata ed i due ex concorrenti dell’Isola dei Famosi hanno fatto la pace. L’indiscrezione giunge da 361Magazine, sito web molto vicino alla coppia di ex isolani, che li ha raggiunti per dei chiarimenti. Tra di loro nelle ultime ore, si vociferava anche di terzo incomodo e qualcuno sul web, aveva tirato fuori il nome dell’ex tronista Mara Fasone.

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez stanno ancora insieme

Ecco cosa scrive 361Magazine: “Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi hanno fatto pace? A quanto pare si! Il litigio non era passato inosservato agli occhi dei più attenti, che avevano notato il blocco sui social. E oggi, si sa, i social sono il termometro moderno delle relazioni. Così, dopo aver bloccato Jeremias, Soleil ha tolto anche il segui a due dei suoi più cari amici che si trovavano con loro in Sicilia. Quello che doveva essere il weekend spensierato del compleanno di Soleil, si è rivelato una catastrofe”.

A quanto pare, la “crisi” si è rivelata essere solamente un brutto litigio tra fidanzati. Il portale web infatti, li ha raggiunti telefonicamente e “ci hanno rassicurato che si stanno chiarendo. Non è andato tutto perso, quello che provano l’uno per l’altra è un sentimento vero, che come tutte le cose vere ha inevitabilmente degli alti e bassi. Ora li aspetta una nuova vita insieme nel cuore di Milano, nella casa che hanno affittato insieme a giugno, come ci aveva confidato la stessa Soleil”.

Crisi rientrata: è amore!

Ecco cosa scriveva il settimanale “Chi” solamente qualche ora fa: “Come annunciato sul profilo Instagram di Chi, è finita la storia tra Jeremias Rodriguez e l’ex naufraga Soleil Stasi. I due hanno avuto un forte litigio durante la loro trasferta in Sicilia. Motivo della separazione, una terza persona, ovvero: una ragazza che ha partecipato a Uomini e Donne, conoscenza del fratello di Belen”. Per fortuna a distanza di poco, la crisi tra i due piccioncini è rientrata.

