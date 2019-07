Fiction Rai, I Medici 3: la serie evento in 4 serate torna su Rai1

Con la presentazione dei Palinsesti Rai 2019-2020 è stato dedicato ampio spazio anche alle fiction che vedremo sulla rete leader di Viale Mazzini a partire dalla prossima stagione. Tra queste ci sarà anche la serie evento di Rai1, I Medici – Il potere e la bellezza, realizzata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer e che vede la presenza di un cast internazionale di tutto rispetto. Tra gli interpreti anche Alessandra Mastronardi, Aurora Ruffino, Daniele Pecci e Giorgio Marchesi. Scopriamo tutte le novità in merito alla produzione di Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. La serie I Medici 3 andrà in onda in quattro prime serate, come sempre su Rai1.

I Medici, torna la fiction evento di Rai1

I Medici 3, il kolossal di Rai 1 sta per fare ritorno nella prossima stagione tv. Al centro della serie evento, le vicende della grande famiglia fiorentina. A pochi mesi dalla terribile Congiura dei Pazzi, in cui ha perso la vita il fratello Giuliano, Lorenzo è tormentato dal desiderio di vendetta verso Papa Sisto IV, che ha autorizzato quell’attacco sanguinoso, e verso il Conte Riario, ultimo sopravvissuto tra i congiurati. Inutilmente, l’amata moglie Clarice cerca di convincerlo a trovare pace con un compromesso che salvi sia la sua anima sia la città. Né basta a ridargli speranza la scoperta che Giuliano ha lasciato un fglio, Giulio, che viene accolto in famiglia.

Lorenzo è deciso a salvare i suoi e Firenze anche al prezzo di perdere l’anima. Mentre la situazione della banca si fa sempre più instabile, la politica spinge Lorenzo a rinunciare agli ideali di un tempo e a mettere in crisi il rapporto con sua moglie Clarice, soprattutto in occasione dell’incontro con la bellissima Ippolita Sforza. Nel frattempo, Lorenzo continua a finanziare il mondo dell’arte, incontrando il genio di artisti quali Leonardo e Michelangelo.

Nell’affermare il suo potere sempre più assoluto, però, Lorenzo si scontra con un nemico inaspettato, il frate domenicano Girolamo Savonarola, che con le sue prediche infiamma il popolo di Firenze contro la tirannia dei Medici. La parabola di un uomo in lotta con Dio, una città destinata ad essere ambasciatrice della bellezza e della conoscenza nel mondo. Un grande racconto di amore, passione, avventura e libertà per celebrare gli anni più importanti del Rinascimento italiano.

