Fabrizio Colica, Le Coliche: coming out “Giacomo Visconti è il mio fidanzato!”

Fabrizio Colica, il fratello di Claudio del duo romano Le Coliche, ha deciso di fare coming out. Diventato famoso anche in televisione per avere partecipato all’edizione 2018 di Pechino Express, nel giorno del suo 28esimo compleanno, ha deciso di ripercorrere l’ultimo anno. 365 giorni per lui estremamente fondamentali, sia dal punto di vista professionale che privato. Oltre alla partecipazione all’adventure game di Rai2, a Mai dire talk, il programma della Gialappa’s Band in onda su Italia 1, e alla serie tv Romolo + Giuly Fabrizio ha trovato l’amore.

Fabrizio Colica fa coming out

Per questo motivo la webstar, con grande gioia ha voluto presentare ai follower il fidanzato Giacomo Visconti: “Prendendo tutti quei treni tra Roma e Milano, ho scoperto una bellissima città nel mezzo: Bologna. La stazione penso sia la più scomoda d’Italia, ma è lì che ho incontrato l’uomo più bello del mondo”. Fabrizio Colica prosegue spiegando come si è innamorato di Giacomo e si dice grato per tutto quello che ricevuto negli ultimi 365 giorni.

“Ed ho acquisito una certezza. Non che mi piacciono gli uomini; di quello non ne sarò mai certo. Ho capito che quando un’anima è bella, io perdo la testa, mi innamoro sempre di più. Ed è quello che sta succedendo da 7 mesi a questa parte. @giacomo_visconti è arrivato nella mia vita e non ha mai smesso di sorprendermi. Come oggi. Mi sta facendo una sorpresa dopo l’altra da quando è scattata la mezzanotte. Vi auguro anche solo la metà di quello che ho ricevuto quest’anno. Vi garantisco che non riuscirete a non ringraziare Dio quotidianamente”.

La risposta del fidanzato Giacomo Visconti

Giacomo Visconti ha risposto commentando il collage di foto di Fabrizio Colica: “Ti merito? Se ci fermassimo a questa domanda, non ci sarebbe nessuno tra questi 7 miliardi che siamo. E allora accetto il dono che il buon Dio mi ha dato […] Sono molto orgoglioso di chi sei, di come ci sei arrivato e di quello che hai fatto con le tue mani. Dell’educazione che hai ricevuto, della famiglia che lasci e mi sento responsabile con te di quella che stiamo costruendo. Sei buono, onesto, generoso, fragile e per questo uomo. Buon 28esimo compleanno”.

