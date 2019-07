Film in Tv, oggi 9 luglio 2019: Tutta colpa del vulcano, Le comiche 2, Buona giornata

Film in Tv di oggi, martedì 9 luglio 2019. Oggi le proposte cinematografiche che andranno ad inserirsi nella programmazione odierna saranno in numero ridotto in quanto a dominare saranno in particolar modo le serie tv ed i telefilm. Se avete già dato uno sguardo ai programmi Rai e Mediaset in onda stasera in Tv, potrete ora valutare la visione di un film da gustarvi seduti comodamente sul divano in questa calda serata di luglio. Pronti a scoprire le proposte cinematografiche di stasera 9 luglio? La visione come sempre è garantita a partire dalle ore 21.10 circa.

Tutta colpa del vulcano, la commedia di Raitre

In volo verso la Grecia per le nozze della figlia, due ex coniugi atterrano a Stoccarda a causa dell’eruzione di un vulcano. Costretti a viaggiare su mezzi di fortuna, sfogheranno l’odio reciproco a suon di dispetti.

La piramide, film horror su Rai4

Un team di archeologi americani dissotterra un’antica piramide sepolta nel deserto egiziano. Mentre lavorano agli scavi, il gruppo si perde nelle catacombe buie e senza fine. Nella vana ricerca di una via d’uscita, gli archeologi si rendono ben presto conto non solo di essere intrappolati, ma di essere diventati preda di qualche cacciatore misterioso.

Un fidanzato per mia moglie, il film commedia di RaiMovie

Per sposare Simone e seguirlo fino a Milano dove egli lavora, Camilla non ha esitato a lasciare la sua Sardegna e a rivedere le sue abitudini. Senza un lavoro, cade però presto in depressione e la sua insoddisfazione si riversa su Simone, che stanco della situazione accetta i consigli dell’amico Carlo, che gli suggerisce di ricorrere a un originale escamotage: assoldare il playboy incallito Falco per spingere Camilla al tradimento e chiedere la separazione.

Buona giornata, la commedia italiana di Iris

Questo film racconta la cronaca di una giornata, in Italia. Una sola giornata. Una giornata vissuta da personaggi dell’Italia di oggi, una fotografia degli italiani, con i loro vizi ed i loro difetti. Nel film ci si sposta da Milano a Roma, poi a Napoli, poi a Verona, Firenze, Bari, Potenza e così via, cercando di cogliere non solo il lato allegro delle situazioni, ma anche il carattere regionale, linguistico e comportamentale delle varie “etnie” italiche.

Le comiche 2, risate su TV8 con Paolo Villaggio e Pozzetto

Paolo Villaggio e Renato Pozzetto sono protagonisti di fragorose disavventure di ogni specie in giro per il mondo. Nel tentativo di riprodurre gli schemi delle comiche di Stanlio e Ollio è soprattutto il guizzo catastrofista di Villaggio a suscitare qualche rara risata.

