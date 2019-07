Film in Tv, oggi 8 luglio 2019: Non sposate le mie figlie!, Fast And Furious e le altre proposte

I Film in Tv di oggi, lunedì 8 luglio 2019. In apertura di nuova settimana dono molteplici le proposte che andranno ad inserirsi nella programmazione odierna caratterizzata dall’intrattenimento, dall’attualità e da serie tv. Se avete già dato uno sguardo ai programmi Rai e Mediaset in onda stasera in Tv, potrete ora valutare la visione di un film da gustarsi seduti comodamente sul divano e, se possibile, con condizionatore acceso. Pronti a scoprire le proposte cinematografiche di stasera? La visione come sempre è garantita a partire dalle ore 21.10 circa.

Non sposate le mie figlie!, la commedia di Raiuno

Claude e Marie Verneuil sono una tranquilla coppia borghese cattolica e conservatrice che ha allevato 4 figlie secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura che sono nei geni della cultura francese. Ma il destino li mette a dura prova – non una ma ben 4 volte!

Contrattempo, il thriller di Raitre

Adrián Doria, giovane uomo d’affari, si sveglia accanto al corpo senza vita della sua amante, ma non ricorda nulla di ciò che è accaduto. Un’avvocatessa lo aiuterà a capire in che modo è finito tra gli indagati di omicidio.

Fast And Furious, il film d’azione di Italia 1

Poliziotto infiltrato nel mondo delle corse automibilistiche clandestine, indaga su una banda di un certo Toretto coinvolta in loschi traffici e attività illegali.

Agente 007 – Goldfinger, il film cult su TV8

James Bond dovrà vedersela con un milionario fissato con l’oro che ha un piano per controllare il prezzo dell’oro distruggendo le riserve americane a Fort Knox.

Cuore selvaggio, il film western di La5

1844: Mila e suo marito Mats vengono separati dall guerra e Mats, purtroppo, muore sul campo di battaglia. Mila emigra in America, dove l’attende un’incredibile avventura e una nuova vita…

Venus, film drammatico su Cielo

Sid proviene da una famiglia tradizionalista, che da sempre ha desiderato che si sposasse con una ragazza di origini indiane, proprio come loro. Ma Sid ha progetti ben diversi per il futuro: deciso a divenire donna, sta attraversando il periodo della transizione. Con buona pace dei genitori, che ovviamente stentano a capire il perchè di una simile decisione…

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini sul Nove

Percy Jackson è un adolescente dislessico, affetto da una sindrome da deficit di attenzione, che sta per essere espulso da scuola. Quando scopre di essere il figlio del dio greco Poseidone, si trasferisce insieme alle divinità dell’Olimpo in cima all’Empire State Building, il grattacielo più famoso di New York. Per giunta Zeus accusa Percy di avergli sottratto il suo famoso fulmine. Per dimostrare la sua innocenza, Percy cercherà il fulmine in ogni parte del globo, con la collaborazione dei suoi due amici Annabeth e Grover.

