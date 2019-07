Filippo Magnini salva la vita a bagnante che stava annegando: “Ho fatto quel che dovevo!”

Filippo Magnini eroe moderno. La medaglia di bronzo olimpica per ben due volte campione del mondo dei 100 stile libero, ha salvato la vita ad un bagnante che stava annegando. Tutto ciò che accaduto in Sardegna dove Re Pippo (così lo chiamano gli estimatori) si trova attualmente in vacanza con la compagna Giorgia Palmas. Da sportivo e da cuore d’oro, senza alcuna difficoltà Magnini si è gettato in acqua per soccorrere l’uomo in evidente difficoltà.

Filippo Magnini salva la vita ad un bagnante che stava annegando

Filippo Magnini ha salvato la vita a un turista che domenica pomeriggio ha avuto un malore mentre nuotava nel mare di Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari. La vicenda è stata raccontata e condivisa dal direttore della Provincia di Cremona, Marco Bencivenga, che si trovava proprio in quel luogo nel momento del salvataggio.

Erano circa le 15 quando il bagnante si è sentito male mentre stava cercando di raggiungere un cigno galleggiante fino a largo per colpa del vento. Gli amici a riva, si sono immediatamente accorti delle sue difficoltà chiedendo aiuto. L’ex di Federica Pellegrini si trovava già in acqua e, dopo avere capito cosa stesse accadendo, non ci ha pensato due volte ed ha raggiunto il bagnante a nuoto.

Re Pippo, eroe moderno: “Ho fatto quel che dovevo!”

“Era in grande difficoltà: a un certo punto si è spaventato, si è bloccato e ha bevuto un po’ d’acqua – ha raccontato Filippo Magnini -. Quando l’ho raggiunto non riusciva neppure a parlare: non era facile caricarlo sul gommone, così l’abbiamo disteso sul materassino di altri bagnanti”. I familiari e gli amici, hanno immediatamente ringraziato lo sportivo: “Ho fatto quel che dovevo” ha risposto lui.

