Nicolò Scalfi, Caduta Libera: campioncino è stato eliminato, piange anche Scotti (VIDEO)

Nicolò Scalfi è stato eliminato da Caduta Libera nella puntata di ieri, sabato 6 luglio 2019. Erano settimane che si rincorrevano le indiscrezioni di una sua uscita di scena a luglio, in quanto le puntate erano già state registrate da tempo. La puntata di venerdì per esempio, è stata molto seguita perché si parlava proprio di quel giorno come “indicato” per il colpo di scena. Ed invece il campioncino ha resistito altre 24 ore per poi salutare il suo pubblico tra le lacrime e la commozione.

Nicolò Scalfi ha perso, campioncino record di Caduta Libera

Il ventenne bresciano è stato eliminato dopo avere conquistato un record non da poco. Ha vinto la bellezza di 651mila euro partecipando a 88 puntate, di cui 87 vinte. Attualmente è il concorrente che ha vinto di più nella storia di Caduta Libera. Dopo tre mesi da campione, Nicolò Scalfi ha dovuto lasciare il quiz show condotto da Gerry Scotti, tra la commozione di entrambi.

Restando senza “vite”, il campioncino ha sbagliato la domanda sulla opera d’arte più cara al mondo (il “Coniglietto” di Jeff Koons). Prima di salutare il pubblico cadendo nella botola e cedendo lo “scettro” al nuovo campione Francesco, il giovane Nicolò Scalfi non è riuscito a trattenere l’emozione: “È un pianto di gioia, è stato bellissimo, ringrazio la produzione, tutti, ma te in particolare. Non posso che essere grato a tutti voi. Complimenti a tutti gli sfidanti e in particolare a Francesco”.

Caduta Libera, l’emozione di Gerry Scotti

Anche Gerry Scotti si è emozionato, assicurando che Nicolò Scalfi tornerà nei tipici tornei dedicati ai campioni più rilevanti: “Sono emozionato anch’io come spesso accade, è un momento che non avrei mai voluto celebrare, ma è la regola: “The show must go on”. Rivedremo Nicolò nei nostri tornei. L’ho avuto qua per tre mesi, come un figlio, è dura anche per me. Ne ho visti tanti di campioni, ma questo ragazzo di 20 anni è uno dei più grandi che io abbia mai conosciuto nella mia carriera di presentatore”.

Condividi post: