Mondiali femminili, finale Usa-Olanda: diretta tv e streaming oggi 7 luglio

Alle ore 17 di oggi, domenica 7 luglio, ad un mese esatto dall’esordio, si concluderanno questi emozionanti Mondiali femminili di calcio 2019 che si sono disputati in Francia. Alla medesima ora, ci sarà il fischio di inizio al Groupama Stadium di Lione che darà il via alla finale Usa-Olanda. Da una parte le campionesse del mondo in carica, dall’altra le Oranje, regine d’Europa e intenzionate a conquistare anche l’alloro mondiale. L’Olanda è anche la squadra che ai quarti ha eliminato le nostre Azzurre, facendo così interrompere il sogno dell’Italia femminile ai Mondiali. Ecco di seguito tutte le info utili su come e dove poter assistere oggi alla finale dei Mondiali femminili di calcio.

Finale Mondiali di calcio femminile, diretta Usa-Olanda

Usa-Olanda sono le due squadre giunte in finale ai Mondiali femminili di calcio in Francia. Le campionesse del mondo da una parte, a caccia della conferma (e della quarta stella), le campionesse d’Europa dall’altra, alla ricerca della consacrazione e di un primo, storico successo.

La finale del Mondiale di Francia 2019, in programma domenica 7 luglio, alle 17.00, vedrà in campo il meglio, in questo momento, del calcio femminile: la tradizione degli Stati Uniti, sorretti dalle parate di Alyssa Naeher e trascinati da Alex Morgan, sei gol in cinque partite e il sigillo in semifinale alle inglesi, nel giorno del trentesimo compleanno e con tanto di polemiche per l’ “esultanza del tè”, contro la potenza giovanile dell’Olanda, fenomenale nel gioco aereo, come l’Italia ha, purtroppo, imparato a proprie spese nei quarti.

Usa-Olanda in scena alle ore 17 al Groupama Stadium di Lione sarà visibile in diretta tv su Rai 2 (subito dopo la conclusione della seconda tappa del Tour de France) con telecronaca di Tiziana Alla e Patrizia Panico e su Sky Sport Mondiali. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforma Rai Play e Skygo e in differita su Rai Replay.

