Film in Tv, oggi 7 luglio 2019: Vittoria e Abdul su Canale 5, Flightplan – Mistero in volo, tutte le proposte

Una domenica all’insegna di tanti film in tv quella di oggi, 7 luglio 2019. Le proposte per la prima serata odierna sono numerose ma ad avere la meglio sono soprattutto le tante pellicole pensate per soddisfare tutti i gusti. Se non siete interessati alle fiction e serie tv pensate per la programmazione di oggi, allora potrete sempre dare uno sguardo al ricco menu di film in programma. Come sempre si spazia anche oggi dalla classica commedia ai film drammatici. Scopriamo per questa sera, domenica 7 luglio, quali saranno le proposte più interessanti sulle varie reti generaliste.

Flightplan – Mistero in volo, il thriller di Rai3

In volo su un aereo diretto a NewYork, Kyle riporta a casa la salma del marito morto suicida. Con lei viaggia la figlia Julia. Mentre è in volo si addormenta e quando si sveglia la figlia non c’è più e con lei ogni traccia della sua salita a bordo. Cosa è successo? La pellicola vede nel cast l’eccellente interpretazione di Jodie Foster.

Sharknado, il film fantastico di Rai Movie

Un violentissimo uragano si abbatte sulla città di Los Angeles, terrorizzando la popolazione con migliaia di squali fuoriusciti dalle acque dell’oceano. Quando i venti ad alta velocità formano un tornado che si spingerà fino al deserto, il più letale dei predatori marini si ritroverà a dettar legge per acqua, terra e aria.

Vittoria e Abdul, la pellicola biografica su Canale 5

Abdul Karim, umile impiegato indiano, appena ventenne, viene scelto per consegnare un omaggio alla regina Vittoria, in occasione del giubileo per i cinquant’anni del regno. Viene scelto esclusivamente in virtù della sua altezza, come a dire per puro caso. Diventerà il servitore, poi il segretario e infine il “Munshi”, il maestro spirituale, della regina e imperatrice. La loro amicizia sarà così salda e intima da infastidire e spaventare la famiglia reale e la corte dei più prossimi al trono, al punto che il figlio, Edoardo VII, darà alla fiamme la loro corrispondenza e ogni testimonianza di quella relazione.

Come ti rovino le vacanze, la commedia divertente di Italia 1

Rusty Griswold, giovane padre, nel tentativo di mantenere unita la propria famiglia sorprende la moglie Debbie e i due figlioletti grazie a un viaggio attraverso gli States per raggiungere Walley World, il parco giochi più amato dalle famiglie americane.

Sette anni in Tibet, il film drammatico con Brad Pitt

Su Paramount Channel in onda il film Sette anni in Tibet: lo scalatore Harrer, di simpatie filonaziste, nel 1939 abbandona la moglie incinta per recarsi in Tibet con l’intenzione di scalare una delle cime della catena dell’Himalaya, ma viene fatto prigioniero dagli inglesi. Dopo alcuni anni di prigionia riesce a fuggire, e scalando l’Himalaya arriva in Tibet. Il Dalai Lama vuole conoscere l’austriaco biondo, e i due iniziano un rapporto di amicizia.

E’ nata una star?, la commedia italiana su La5

Marco è un adolescente come gli altri che, senza particolari doti, sta cercando il suo scopo nella vita quando, resosi conto che la natura è stata particolarmente generosa nei suoi confronti, gira un film a luci rosse all’oscuro dei genitori. Una mattina, però, la madre trova nella cassetta della posta il video, lasciato appositamente da una vicina di casa, e scopre con stupore il segreto di Marco. Da quel momento, sentendosi in colpa, entrambi i genitori realizzano di conoscere poco il figlio e quella nuova realtà ma, mentre il padre rifiuta di accettare quanto successo, la madre comincia a preoccuparsi di tutto ciò che ruota intorno a quel mondo…

Condividi post: