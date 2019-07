Taylor Mega, Grande Fratello Vip: “Ho rifiutato, voglio recitare!”, pronta la sua sostituta

Taylor Mega non parteciperà al Grande Fratello Vip. La celebre influencer ha confermato il suo rifiuto al programma che verrà condotto interamente da Alfonso Signorini. Dopo aver partecipato per una settimana alla versione “Nip”, l’ex fidanzata di Tony Effe, ha deciso di fare un passo indietro, rifiutando questa interessantissima proposta. Taylor infatti, si è fatta conoscere in televisione dopo avere partecipato all’Isola dei Famosi.

L’influencer dice no al Grande Fratello Vip

“Non parteciperò al Grande fratello VIP, non mi piacciono i reality. O meglio, mi piacciono ma non per parteciparvi come concorrente. Mi è stato chiesto se avessi voluto partecipare quest’anno ma ho delicatamente declinato la proposta”, queste le parole della biondissima Taylor Mega, confidando il suo netto rifiuto dopo l’allettante proposta.

La femme fatale è divenuta nota alla cronaca rosa alcuni anni fa, per avere avuto un probabile flirt con Flavio Briatore. In seguito l’influencer di origini friulane ha continuato a far parlare di sé in merito alla relazione con Tony Effe del collettivo trap Dark Polo Gang e anche per via di quanto sostiene di guadagnare.

Taylor Mega: “Voglio fare l’attrice!”

A grande sorpresa, la bella Taylor Mega ha dichiarato di voler prendersi una bella pausa dal piccolo schermo per dedicarsi al sogno di diventare un’attrice: “Sicuramente uno dei primi obiettivi è imparare a recitare, in una serie Netflix oppure per un film al cinema. Per questo vi annuncio che non mi vedrete più così spesso in tv perché voglio concentrarmi a 360 gradi su questo progetto”. Al posto dell’influencer potrebbe arrivare Eva Robin’s, così come anticipa il settimanale Oggi.

