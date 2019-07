Stasera in TV Rai e Mediaset, programmi 3 luglio: SuperQuark, Manifest e Chi l’ha visto?

Stasera in TV, programmi di oggi 3 luglio 2019: ecco cosa andrà in onda su Mediaset e Rai? Tra le tante proposte, emerge SuperQuark di Piero Angela. Spazio anche per lo spettacolo e la cronaca nera con gli approfondimenti di Federica Sciarelli sulla terza rete Rai. Su Rete4 avete modo di divertirvi con la comicità de I Legnanesi, e su Canale 5 debutterà la nuova stagione TV dal titolo “Manifest”. Scopriamo tutti i dettagli a seguire per avere un quadro completo della guida TV.

Programmi di oggi, stasera sulle reti Rai

Su Rai1, a partire dalle 21.25, Piero Angela avrà modo di appassionare il pubblico con una nuova puntata di SuperQuark. Spazio per il documentario naturalistico della BBC, della serie dedicata alle “Dinastie” sarà nella baia dell’Atka, sulla costa dell’Antartide, in un ambiente ostile e dominato dal gelo, dove la sopravvivenza non è affatto scontata. È proprio qui che i pinguini imperatore, uniscono le loro forze per proteggere i piccoli e crescere le generazioni successive. Isolarsi dalla colonia può essere fatale, come è successo a un gruppo di femmine finite in un burrone con i propri piccoli.

Su Rai2 dalle 21 in poi andrà in onda la Cerimonia di apertura delle Universiadi 2019. Il più grande evento italiano del 2019: Napoli brillerà nel mondo con la Cerimonia di Apertura della 30th Summer Universiade allo Stadio San Paolo rinnovato per l’occasione. Marco Balich, Direttore Artistico e Produttore Esecutivo noto per i successi di oltre 20 Cerimonie Olimpiche, da Torino 2006 a Rio 2016, per l`Albero della Vita di Expo Milano 2015 e “Giudizio Universale”, il primo spettacolo permanente d`Italia in scena a Roma, è il Direttore Creativo delle Cerimonie della 30esima Universiade.

In ultimo, su Rai3, Federica Sciarelli si occuperà dei nuovi casi di cronaca nera di Chi l’ha visto. Sarà ospite nello studio una ragazza allontanata dalla famiglia e data in affidamento per abusi, anche se lei ha sempre detto di non aver mai subìto. Poi il caso dei bambini scomparsi perché allontanati dalle famiglie di origine. In studio anche i genitori dell’altra inchiesta emiliana denominata “Veleno”. Proseguirà anche l’inchiesta sulle “truffe romantiche” con gli ultimi aggiornamenti.

Guida TV, cosa andrà in onda stasera su Mediaset?

Film, serie tv e attualità caratterizzano la prima serata di mercoledì 3 luglio sulle reti Mediaset. Su Canale 5 andrà in scena la prima puntata della prima stagione di “Manifest”. Il Montego Air Flight 828 sparisce dal radar per poi riapparire dal nulla dopo 5 anni. Per i suoi passeggeri però sono trascorse solo poche ore e stentano a comprendere come mai amici, famiglie e colleghi, dopo aver pianto la loro perdita, hanno abbandonato la speranza e sono andati avanti con le loro vite. Inoltre essere il dubbio di essere coinvolti in un progetto più grande di quanto abbiano mai pensato possibile inizia a insinuarsi nella mente di alcuni passeggeri.

Su Italia 1 andrà in onda il film “E.T. L’extraterrestre”. Un extraterrestre, abbandonato sulla Terra dai suoi compagni obbligati a ripartire in tutta fretta, viene accolto da un gruppo di ragazzini che lo difenderanno contro militari e scienziati che vorrebbero catturarlo, oltre ad aiutarlo a ritrovare la strada di casa.

In ultimo su Rete4, spazio per il film “Sms – Sotto mentite spoglie”. Un errore nell’inviare un sms da il via a una serie di assurdi fraintendimenti. Tommaso voleva scrivere alla moglie ma contatta per sbaglio la compagnia di un amico che si convince così di aver conquistato l’uomo.

Stasera in TV, altri canali

Su La7 dalle 21.15, andrà in onda la serie “Hawthorne – Angeli in corsia”. Su Tv8, dalle ore 21.30 andrà in onda il film “Harry, ti presento Sally”. Film anche su Nove: dalle ore 21.25 la pellicola “Diverso da chi?” Su La5, dalle 21.30, il film “A wife’s nightmare – L’incubo di una moglie”, in ultimo su Real Time, il docu-reality “Io e la mia ossessione”, a partire dalle 21.10.

